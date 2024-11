3. Liga Bielefeld erarbeitet sich Sieg gegen Viktoria Köln Stand: 09.11.2024 18:23 Uhr

Arminia Bielefeld hat in der 3. Liga das NRW-Duell gegen Viktoria Köln für sich entschieden und seine Serie ausgebaut.

Die Ostwestfalen gewannen am Samstag mit 2:0 (1:0) und blieben auch im neunten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Damit bleibt die Arminia Tabellenzweiter hinter dem punktgleichen Spitzenreiter SV Sandhausen. Der Tabellensiebte Köln konnte nur eins der letzten sechs Ligaspiele für sich entscheiden. Isaiah Young (19.) und Julian Kania (75./Foulelfmeter) erzielten die Tore für die Arminia.

Arminias Trainer Mitch Kniat baute seine Startelf auf drei Positionen um: Neben dem verletzten Ex-Kölner Andre Becker nahmen Kaito Mizuta und Felix Hagmann zunächst auf der Bank Platz, dafür begannen Jeredy Hiltermann, Louis Oppie und Sam Schreck. Bei Köln ersetzte Coach Olaf Janßen Lars Dietz durch Kevin Pytlik.

Köln wird Elfmeter verwehrt - Arminia trifft

Die erste Möglichkeit der Partie hatte Bielefeld nach einem Freistoß durch Hiltermann (5.), dessen Kopfball knapp am rechten Pfosten vorbeiflog. Die Arminia war in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft, hatte aber Glück, dass Schiedsrichter Cristian Ballweg nach einem Tritt von Maximilian Großer gegen Viktorias Said El Mala (15.) im Bielefelder Strafraum keinen Foulelfmeter gab. Beim anschließenden Eckball klärte Stefano Russo (16.) einen Kopfball von Kölns Jonah Sticker (16.) vor der Linie.

Eine starke Einzelaktion von Young (19.) brachte Bielefeld die Führung. Der 26-Jährige setzte sich links im Strafraum gegen Simon Handle durch und wuchtete den Ball aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Die Partie hatte weiter hohes Tempo. Viktoria suchte die schnelle Antwort, Lex-Tyger Lobinger (23.) scheiterte am Außennetz. Im direkten Gegenzug verfehlte Marius Wörl mit einem Distanzschuss knapp das Tor von Kölns Keeper Dudu.

Es ging viel und her. In der 38. Minute hatte Mael Corboz nach einer Hereingabe von Schreck das 2:0 auf dem Fuß, doch seine Volley-Abnahme aus zehn Metern rauschte knapp am Tor der Viktoria vorbei.

Arminia macht nach der Pause weiter Druck

Bielefeld startete druckvoll in die zweite Halbzeit, einen Distanzschuss von Oppie (48.) aus 20 Metern lenkte Dudu noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Eine Minute später zeigte der Kölner Keeper eine starke Reaktion bei einem Versuch mit dem Außenrist durch Schreck (49.). Eine noch bessere Chancen hatte Großer (53.). Nach einem Zuspiel von Corboz kam der Innenverteidiger aus etwa elf Metern unbedrängt zum Abschluss, setzte die Kugel aber um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Die Arminia drängte weiter auf den zweiten Treffer, vergab aber viele Möglichkeiten - etwa durch Mika Schroers (73.), der aus zwölf Metern völlig frei stehend weit über das Tor schoss. Kurz darauf konnte Bielefeld seine Führung aber ausbauen. Nach einem Foul von Pytlik an Schroers gab es Elfmeter für die Hausherren, der kurz zuvor eingewechselte Kania (75.) verwandelte sicher zum 2:0.

Die Viktoria entwickelte in der Offensive anschließend nicht genug Durchschlagskraft, um den Sieg der Gastgeber noch einmal in Gefahr zu bringen. Kania verpasste in der Nachspielzeit das 3:0 für Bielefeld, was die Übernahme der Tabellenführung bedeutet hätte.