WDR-Sport Besondere Fan-Momente bei der Fußball-EM

Was während der Fußball-EM auf dem Platz passiert, ist das eine - es gibt aber auch zahlreiche besondere Momente, die vor allem von den Fans geschaffen werden.

Auf dem Spielfeld nehmen 24 Mannschaften an der Fußball-EM teil - aber hinter diesen Mannschaften stehen hunderttausende Fans, die die EM auf ihre Weise mitgestalten. Was sind die kuriosesten Momente rund um das Turnier? Welche witzige Anekdoten gibt es bereits? Und was posten die Fans über Social Media? Eine Auswahl.

Schotten helfen Seniorin trocken über die Straße

Das miese Unwetter am Dienstag konnte zumindest den schottischen Fans nichts anhaben. Viele liefen traditionell im karierten Rock und mit nackten Beinen durch die Kölner Straßen. Als jedoch eine Seniorin mit ihrem Rollator vom Regen überrascht wurde, klappten zwei Fans sofort beherzt einen Schirm über ihr auf und begleiteten die alte Dame fröhlich plaudernd über die Straße. Das Video geht viral, das Netz feiert die Jungs und eine Userin fragt beglückt: "Können wir die Schotten behalten?"

Bienenschwarm im Stadion

Alle wieder eingesammelt: Bienen im Stadion

Aufregung vor dem zweiten EM-Vorrundenspiel der deutschen Elf im Stuttgarter Stadion. Dort hatten sich unangemeldete Besucher breitgemacht. Ein ganzer Bienenschwarm hing dort an einer Werbebande in einer wimmelnden Traube. Die Feuerwehr zerlegte kurzerhand Teile der Bande, sammelte die Tiere behutsam ein und brachte sie an einen sicheren Ort. Möglich aber, dass sie wiederkommen. Vor einem Bundesliga-Spiel Anfang Mai hatte die Feuerwehr schon einmal einen Bienenschwarm aus dem Stuttgarter Stadion entfernen müssen. Was die Tiere stets so dicht an den Fußballrasen lockt, ist nicht überliefert.

Füllkrug schießt Fan ins Krankenhaus

DFB-Stürmer Niklas Füllkrug beim Training

Da hat man schon Tickets für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in München - und dann wird einem kurz vor Anpfiff von einem der Stars aus Versehen die Hand gebrochen. Das passierte Kai Flathmann aus Bremerhaven.

Die Hymne habe ich dann auf der Trage mitgesungen. Ich wusste gar nicht, ob ich lachen oder weinen sollte: Meinen Traum vom Eröffnungsspiel musste ich leider aufgeben. Aber wann bekommt man schon mal von Fülle die Hand gebrochen.

Kai Flathmann, Mitglied des "Fanclub Nationalmannschaft"

Laut eines Berichts der Bild-Zeitung hatte der Fußball-Fan beim Warmmachen der Profis seitlich hinter dem deutschen Tor in der ersten Reihe gesessen, als ihn ein Ball nach einem Abschluss des Dortmunder Angreifers an der linken Hand traf. Den 5:1-Erfolg der Nationalmannschaft konnte er dann leider nur noch im Krankenhaus am Handy verfolgt. Aber es gibt Trost: Laut Bild gab der DFB bekannt, dass Füllkrug das Versehen leid tue. Daher wolle er Flathmann ein Entschuldigungs-Paket mit einem Trikot und einer Grußbotschaft zukommen lassen.

Vlogger Paul Brown - vom Gelsenkirchen-Kritiker zum Fan

Der britische Vlogger und England-Fan Paul Brown bereiste die Stadt Gelsenkirchen im Zuge des Spiels England gegen Serbien. Bei seiner Ankunft in Gelsenkirchen postete er bei X ein Video vom Bahnhofsvorplatz, und bezeichnet die Stadt als "absolute Shithole" also "absolutes Drecksloch". Das diese Stadt ein EM-Spielort sein soll, begreift er nicht: "Can’t believe Germany are hosting Euro 2024 games here."

Kurzentschlossen fährt Brown weiter nach Düsseldorf. Dabei stimmen ihn die Bratwurst und das Bier im Zug-Bistro schon wieder etwas milder. Als er sich auf X kurz vor Mitternacht wieder aus Gelsenkirchen meldet scheint der anfängliche Groll gegen die Stadt komplett verflogen zu sein. Zusammen mit vielen anderen England-Fans und einer Menge Bier feierte er inzwischen in einer Kneipe in Gelsenkirchen.

Als Maskottchen "Albärt" getarnt

Das EM-Maskottchen Albärt

YouTuber Marvin Wildhage ist es gelungen, das Sicherheitssystem der Münchener EM-Arena auszutricksen. Wie er das als Maskottchen "Albärt" verkleidet geschafft hat, erklärt er auf seinem YouTube-Kanal. Damit deckte er Sicherheitsmängel der UEFA auf, worauf der Fußball-Verband sofort mit einem Stadionverbot reagierte. Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigen jetzt wegen Hausfriedensbruchs, Erschleichen von Leistungen und Urkundenfälschung.

Für die UEFA ist die Aktion vor allen Dingen peinlich, denn immerhin war die Sicherheit der EM-Stadien schon seit Wochen ein Thema. Für den YouTouber Marvin Wildhage ist das Video jedoch ein Klick-Hit: Das Video wurde inzwischen rund 1,3 Millionen mal aufgerufen und erhielt mehr als 170.000 "Gefällt mir"-Angaben.

Jubel-Welle in Düsseldorf

Beim ersten EM-Spiel in Düsseldorf spielten Frankreich und Österreich gegeneinander. Vor dem Spiel zogen tausende Fans beider Mannschaften in einem Fan-Walk zum Stadion. Auf ihrem Weg machten die österreichischen Fans vor dem Balkon einer älteren Frau halt. Von der älteren Dame angeleitet machten sie zu hunderten eine Jubel-Welle.

Das Video wurde auf X von der Fanseite "Fußballmafia.de" veröffentlicht. Die gute Stimmung der Fans, die Freude der älteren Dame - das Video zeigt einen emotionalen Moment. Im Netz geht das Video inzwischen viral - inzwischen hat es fast 300.000 Aufrufe bekommen.

