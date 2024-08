WDR-Sport Belocian rettet Bayers Generalprobe Stand: 10.08.2024 17:18 Uhr

Mit alt bekannter Endspurt-Stärke hat Bayer 04 Leverkusen seine Saisoneröffnung vor den eigenen Fans gerettet.

Der eingewechselte Neuzugang Jeanuel Belocian (78.) erzielte am Samstag (10.08.2024) bei der Generalprobe gegen Betis Sevilla das Tor zum 1:1-Endstand.

Zuvor war das Team von Xabi Alonso wie schon beim 1:4 beim FC Arsenal keineswegs im Meister-Modus. Trotz nahezu bester Besetzung kam der deutsche Doublesieger nach zwei guten Chancen lange offensiv nicht in Fahrt - und geriet dann kurz nach der Pause in Rückstand (52.) Dann traf der kurz zuvor eingewechselte Belocian und auf einmal kam Schwung in das Bayer 04-Spiel.

In der Schlussphase hatte der Gastgeber sogar noch Möglichkeiten, die Vorbereitung mit einem Sieg abzuschließen. Am nächsten Samstag (17.08.2024) startet Leverkusen mit dem Supercup-Duell gegen Vizemeister VfB Stuttgart in die Pflichtspiel-Saison. Den Freitag darauf eröffnet der Titelverteidiger die Bundesliga-Saison 2024/25 beim rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach.