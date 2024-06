WDR-Sport Beim Deutschlandspiel: Kletterer im Stadiondach wollte "gute Fotos" Stand: 30.06.2024 15:09 Uhr

Während des EM-Achtelfinales der deutschen Mannschaft gegen Dänemark ist ein 21-Jähriger in die Dachkonstruktion des Dortmunder Stadions geklettert. Was wir wissen und was nicht.

Der junge Mann aus Osnabrück wurde nach dem Spiel von der Polizei abgeführt. Unklar ist noch, wie genau er sich Zugang zu dem eigentlich abgesperrten Bereich verschaffen konnte. Der Vorfall wirft auch Fragen zum Sicherheitskonzept der Fußball-EM auf. Fragen und Antworten.

Kurz vor Beginn der zweiten Halbzeit wurde die Polizei informiert, dass sich ein Unbekannter auf den Streben der Dachkonstruktion des Dortmunder Stadions aufhielt. Wie genau der Vermummte dorthin gelangen konnte, ist noch ungeklärt. Offenbar hatte er sich zunächst auf den begehbaren Plattformen unter dem Stadiondach bewegt und war vorn dort aus weiter nach oben geklettert.

Erst nach dem Spiel, als die meisten Zuschauer das Stadion bereits verlassen hatten, näherten sich vermummte SEK-Beamte mit gezückten Waffen über die begehbaren Plattformen dem Mann und forderten ihn zum Abstieg auf. Wie auf Videos zu sehen ist, folgte der Mann den Anweisungen und ließ sich widerstandslos fesseln und abführen. Während der Aktion wurde der Bereich auch mithilfe eines Helikopters ausgeleuchtet.

Die Polizei erklärte am Sonntag, dass der Kletterer während der gesamten Zeit "lückenlos" beobachtet worden sei. Dabei seien auch Drohnen zum Einsatz gekommen. Der Einsatz sei um 23.44 Uhr mit der vorläufigen Festnahme des Mannes beendet gewesen. Er wurde mittlerweile aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Auf ihn wartet ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch.

Bei seiner Vernehmung durch die Polizei erklärte der junge Mann, er habe nur "gute Fotos" schießen wollen. Tatsächlich fanden die Beamten in seinem Rucksack eine Fotoausrüstung. Offenbar gehört der 21-Jährige der "Roofer"-Szene an. Roofer besteigen ohne Erlaubnis oder besondere Sicherheitsvorkehrungen hohe Gebäude und veröffentlichen Fotos und Filme von ihren Aktionen im Netz. Gegen den 21-Jährigen laufen laut Polizei bereits Strafverfahren wegen ähnlicher Aktionen in Ulm und Herne.

Laut Polizei hatte zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Menschen im Stadion bestanden. Wie genau die Beamten schon kurz nach der Entdeckung des Kletterers zu dieser Einschätzung gekommen sind, ist nicht bekannt.

Schiedsrichter informiert Kapitäne über Mann auf dem Dach

Der Schiedsrichter hatte die Mannschaftskapitäne laut DFB noch vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit informiert. Das Spiel konnte ohne Einschränkungen beendet werden.

Das müssen die Ermittlungen ergeben: Noch ist nicht geklärt, wie der Mann ins Stadion und anschließend in die gesperrten Bereiche kommen konnte. Auch dass er offenbar einen großen Rucksack bei sich hatte, wirft Fragen auf: Zuschauern ist das Mitführen solcher Taschen aus Sicherheitsgründen verboten.

Die Polizei verwies darauf, dass die Europäische Fußball-Union UEFA für die Sicherheit rund um die und in den Stadien eigenes Personal einsetze. Derzeit könne die Polizei nicht sagen, wie der Mann ins Stadion gelangt sei. Die UEFA kommentierte den Vorfall bis zum Sonntagnachmittag nicht.

