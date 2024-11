Champions League Baskets Bonn erkämpfen sich Sieg Stand: 13.11.2024 19:30 Uhr

Die Baskets Bonn haben die Tabellenführung der Gruppe E in der Champions League mit einem hart erkämpften Sieg gegen Maccabi Ramat-Gan verteidigt.

Von Michael Buchartz

Die Baskets Bonn haben am Mittwoch ihr Heimspiel gegen den israelischen Klub Maccabi Ramat-Gan mit 80:76 (18:27, 23:15, 21:16, 18:18) gewonnen. Die Bonner führen die Gruppe E in der Champions League nun mit sieben Punkten an. Ramat-Gan verbleibt bei vier Zählern.

Das Spiel stand unter besonderer Beobachtung aufgrund des Krieges im Nahen Osten und der zuletzt stattgefundenen Angriffe gegen israelische Fußballfans in Amsterdam. Eskalationen gab es am Bonner Hardtberg vor der Partie keine, das Publikum sorgte für friedliche, aber gute Stimmung.

Schwaches erstes Bonner Viertel

Die Stimmung verhallte nach wenigen Minuten, denn sportlich misslang den Baskets der Start in die Partie. Schon nach fünf Minuten zog Trainer Roel Moors die erste Auszeit beim Stand von 10:16 und fragte sein Team: "Warum überrennen sie uns?"

Immer wieder leisteten sich die Gastgeber Abspielfehler und kassierten im schnellen Gegenangriff Punkte. So gingen die Baskets mit einem 18:27-Rückstand in die erste Pause. Das zweite Viertel gestaltete sich ausgeglichener, weil die Baskets sich vor allem defensiv steigerten. Offensiv trafen beide Teams eher unkonstant in den Korb - zum Pausenpfiff hatte sich der Gastgeber immerhin auf 41:42 herangerobbt.

Baskets mit den besseren Nerven

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Bonner konzentriert: Die Rheinländer waren defensiv besser in der Partie und die viel gelobte Offensive stellte die israelischen Gäste nun deutlicher vor Probleme. Mit einer Führung von 62:58 starteten die Gastgeber ins letzte Viertel.

Doch die Israelis gaben sich nicht geschlagen, drehten die Partie im letzten Viertel kurzzeitig zurück. In der Crunch Time hatten die Bonner wieder die besseren Nerven und lagen eine Minute vor Spielende mit vier Punkten in Front. Bonn vergab den möglichen Dreier zum Sieg - die Gäste kamen nochmal in Ballbesitz, ohne diesen nutzen zu können. So reichte es zum knappen Erfolg für die Rheinländer.