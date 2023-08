WDR-Sport Bayer Leverkusen holt Torwart von Manchester United Stand: 15.08.2023 11:11 Uhr

Konkurrenz für Stammtorwart Lukas Hradecky bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen: Der "'Werksklub" hat den tschechischen Torhüter Matej Kovar von Manchester United verpflichtet.

Das gaben die Leverkusener am Dienstag (15.08.2023) bekannt. Der 23 Jahre alte und 1,96 Meter große Keeper war in der vergangenen Saison von ManUnited an Sparta Prag ausgeliehen worden.

Kovar unterschrieb in Leverkusen einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vierjahresvertrag. "Matej Kovar ist groß, stark im Eins-gegen-Eins und mit sehr guten fußballerischen Fähigkeiten ausgestattet", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Er ist ein Spieler mit großen Perspektiven, von dem wir uns in den kommenden Jahren einiges versprechen."

Der Schlussmann kontaktierte vor seinem Wechsel seinen Landsmann und Ex-Bayer-Profi Michal Kadlec. "Michal hat mir nicht nur die Bundesliga ans Herz gelegt, sondern ganz besonders Bayer 04 Leverkusen", betonte der Torhüter.