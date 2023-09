Auftakt gegen BK Häcken Bayer Leverkusen - als Mitfavorit in die Europa League Stand: 20.09.2023 15:06 Uhr

Mit viel Selbstvertrauen geht Leverkusen in das erste Spiel der Europa League gegen Häcken. Es soll nur der erste Schritt für eine lange Reise werden.

Von Michael Buchartz

Vieles läuft aktuell bei Bayer Leverkusen rund: In der Bundesliga konnte das Team von Xabi Alonso gerade erst nachweisen, dass es nicht umsonst als Kandidat für ganz vorne zählt. Nach dem 2:2 im Topspiel gegen Bayern München grüßt man schließlich als Spitzenreiter vom Bayer-Kreuz zur nationalen Konkurrenz. Am Donnerstag (21.09.2023) beginnt gegen den schwedischen Klub BK Häcken für Leverkusen die Europa League.

Bayer hat "Hunger auf mehr"

Nach den Leistungen in der Liga, aber auch durch das Erreichen des Halbfinales in der Europa League vergangene Saison, geht Leverkusen nicht nur für die Gruppe als einer der Favoriten in den Wettbewerb. Das Ausscheiden gegen die AS Rom in der Vorschlussrunde war schon letzte Saison eher unglücklich. "Das tut uns immer noch weh, aber es hat Hunger auf mehr gemacht", erklärte Abehrspieler Jonathan Tah.

"Hunger auf mehr, auf Erfolg" ist das Stichwort: Leverkusen überzeugt in dieser Saison bisher als richtiges Spitzenteam und ist in Pflichtspielen noch unbesiegt. Tah nennt Gründe für den derzeitigen Höhenflug Bayers: "Jeder fühlt sich aktuell sehr confident und wohl auf dem Platz. Deshalb funktioniert es so gut. Auch weil keiner damit zufrieden ist, dass es nur einmal klappt, sondern wir es immer und immer wiederholen. Denn einmal reicht nicht, wir wollen das jedes Spiel."

Häcken kam über die Qualifikation weiter

Seit dem Halbfinal-Aus gegen Rom hat die Werkself scheinbar nochmal an Konstanz und Breite im Kader gewonnen. Jedes Spiel hat Leverkusen in dieser Spielzeit mindestens zwei Treffer erzielt. Es sind diese Statistiken, die dem Gegner BK Häcken in die aboslute Außenseiterrolle drängen.

Der kleine schwedische Klub mit durchschnittlich gerade einmal rund 4.700 Zuschauern ist der erste internationale Gegner für Bayer. Die Schweden schalteten in der dritten Qualifikationsrunde Zalgiris Kaunas recht souverän aus. Danach hat Häcken in den Play-Offs Aberdeen knapp geschlagen. "Sie haben einen klaren Plan, wie sie spielen wollen. Aber wir sind gut vorbereitet", versicherte Trainer Xabi Alonso vor dem Spiel.

Gefährliches Sturmduo beim Gegner

In der Liga stehen die Schweden auf Platz drei, der Rückstand auf Spitzenreiter Malmö FF beträgt jedoch nur zwei Punkte nach 23 Spieltagen. Dass in Schweden die Liga über das Kalenderjahr ausgetragen wird, könnte ein kleiner Vorteil sein.

Die Torjäger des Teams, auf die Bayer achten sollte, heißen Ibrahim Sadiq und Srdjan Hrstic - acht von 13 Treffern erzielten diese beiden in den vorigen Runden der Europa League. Tah nannte Hrstic direkt als Erstes bei Spielern, die bekannt sind in Leverkusen.

Alonso: "Kämpfen um die Möglichkeit, weit zu kommen"

Wohin die Reise international geht, lässt sich natürlich noch nicht voraussagen. Alonso hätte jedoch nichts gegen einen ähnlichen Erfolg wie im letzten Jahr: "Wir denken nicht über Dublin (Spielort des Finales, Anm. der Redaktion) nach, sondern erstmal über Häcken, dann Molde und Qarabag. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, kämpfen wir dafür, so weit wie möglich zu kommen."

Sicher ist: Spielt Bayer nur annähernd auf dem Level der letzten Wochen, könnte es ein erstes Ausrufezeichen nach Europa senden.