Bauliche Mängel am Stadion Schalke lehnt Verschiebung des Osnabrück-Spiels ab Stand: 02.05.2024 18:28 Uhr

Wegen baulicher Mängel an der Dachkonstruktion des Stadions hat die DFL das Spiel des FC Schalke 04 in Osnabrück abgesetzt. Der Nachholtermin soll kommende Woche sein.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) teilte am Donnerstag mit, dass die eigentlich für Samstag geplante Partie des FC Schalke 04 beim VfL Osnabrück abgesetzt wird. Die Austragung wurde zugleich bereits für den kommenden Dienstag (07.05.2024) neu terminiert. Austragungsort ist dann jedoch nicht Osnabrück, sondern das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli in Hamburg.

Schalke hatte bereits die ursprünglich für Donnerstag geplante Spieltags-Pressekonferenz am Morgen abgesagt. Der Tabellenletzte aus Osnabrück hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass wegen baulicher Mängel an der Dachkonstruktion des Stadions die zuständigen Behörden der niedersächsischen Stadt die Nutzung der Fußball-Arena vorübergehend untersagt haben.

Schalke plädierte für neutralen Ort

Schalke lehnte daraufhin eine Verschiebung des richtungsweisenden Zweitligaspiels ab. Sollten die zuständigen Behörden in Osnabrück die Nutzungsunterlassungserklärung für das Stadion wie erwartet so kurzfristig nicht zurücknehmen, sei eine "örtliche Verlegung umsetzbar und sinnvoll", teilte Schalke am Mittwoch mit. Mit dieser Idee kam der Revierclub nun offenbar durch. Genauso wie mit der Ablehnung einer Verschiebung hinter den 33. Spieltag.

Probleme mit Holzträgern

Schalke muss unbedingt noch punkten, um alle Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. Die Osnabrücker haben drei Spieltage vor dem Saisonende mit sieben Punkten Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz dagegen kaum noch Chancen, in der Liga zu bleiben.

Die Mängel sind laut Angaben des VfL in der vergangenen Woche bei einer turnusmäßig durchgeführten Prüfung gefunden worden. Die Probleme in der mehr als 90 Jahre alten Spielstätte hängen mit Holzträgern zusammen, "die aufgrund der problematischen Beschaffenheit einiger Träger ein sofortiges Handeln erforderlich machen".