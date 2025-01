WDR-Sport Baskets Bonn verlieren erstes Spiel unter Chefcoach Stankovic Stand: 25.01.2025 22:05 Uhr

Im ersten Spiel unter ihrem neuen Cheftrainer Marko Stankovic sind die Telekom Baskets Bonn deutlich verbessert aufgetreten, konnten ihre Negativserie aber noch nicht beenden.

Die Bonner verloren am Samstagabend mit 75:84 (39:41) beim Tabellenzweiten ratiopharm Ulm und kassierten damit ihre fünfte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.

Vier Tage zuvor hatten die Bonner Trainer Roel Moors entlassen und damit auf die anhaltende Negativserie der Mannschaft reagiert. Der bisherige Assistent Marko Stankovic wurde zum Cheftrainer berufen.

In der Begegnung des 18. Spieltags in Ulm traten die Bonner couragiert auf und konnten das Duell zunächst ausgeglichen gestalten. Im ersten Viertel hatten die Gastgeber leichte Vorteile, im zweiten Viertel waren die Bonner am Drücker. Alleine Baskets-Aufbauspieler Darius McGhee verwandelte in dieser Phase drei Dreipunktwürfe.

Zu Beginn des dritten Viertels waren die Ulmer die überlegene Team. Den Gastgebern gelang zwischen der 24. und 27. Minute ein 10:0-Lauf, was zu einem Elf-Punkte-Vorsprung der Ulmer führte.

Bonn zeigt Moral

Thomas Kennedy (l.) von den Baskets Bonn in der Defensive

Doch die Baskets zeigten Moral und kämpften. Bonn-Center Thomas arbeitete stark unter den Körben, holte einige Rebounds. Das Duell, in dem beiden Mannschaften jeweils zahlreiche Ballverluste unterliefen, blieb auch im vierten Viertel spannend. Knapp drei Minuten vor dem Ende traf McGhee einen "wilden" Wurf von jenseits der Dreipunkt-Linie und verkürzte den Rückstand damit auf fünf Punkte.

Doch die Hausherren agierten hingegen selbstbewusst und zielstrebig. Angetrieben von ihren Fans, behaupteten die Ulmer ihre Führung bis zum Schluss.

Bonn rutschte nach der Niederlage vorerst auf den elften Tabellenplatz der Bundesliga ab.

Bonn nun zu Hause Chemnitz

Für die Bonner steht nun ein Heimspiel an: Am Sonntag, 2. Februar, empfangen die Baskets die Chemnitz 99ers zum Bundesliga-Duell; Spielbeginn ist um 15.00 Uhr.

Unsere Quellen: