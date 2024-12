WDR-Sport Baskets Bonn mit Sieg in Chemnitz zurück in der Erfolgsspur Stand: 21.12.2024 21:49 Uhr

Nicht zuletzt dank eines mit 40 Punkten überragenden Darius McGhee, der zudem einen BBL-Rekord eingestellt hat, haben die Telekom Baskets Bonn am Samstagabend bei den Niners Chemnitz einen souveränen 123:88 (38:19, 32:25, 25:19, 28:25)-Sieg gefeiert.

Beide Mannschaften hatten zuletzt Federn gelassen: Die Bonner gingen nach jeweils einer Niederlage in BBL und Champions League und die Niners in denselben Wettbewerben sogar mit zusammen drei Schlappen aufs Parkett.

McGhee und Fleming überragen bei Baskets Bonn

Besser verkraftet hatten diese Schlappen offensichtlich die Rheinländer, die nach zehn Minuten bereits mit 38:19 in Führung lagen. Bis zur Halbzeit hätten die Gastgeber vermutlich in vielen anderen BBL-Spielen mit 44 eigenen Punkten gut dagestanden - aber eben nicht gegen die Bonner, die da bereits 70 Punkte auf dem Konto hatten.

Die Erfolgsgaranten auf Bonner Seite waren Darius McGhee mit bis dahin 21 Punkten sowie Phlandrous Fleming Jr. mit 15 Zählern. Mit einer 26-Punkte-Führung konnten es Bonner im dritten Spielabschnitt etwas ruhiger und kontrollierter angehen lassen, wobei McGhee und Fleming ihre Spiellaune aber nicht ablegten.

Zwei Bonner Heimspiele zum Jahresabschluss

Die behielt McGhee im Schlussviertel bei, als er es für die Bonner dreistellig machte und seinen neunten Drei-Punkte-Wurf (von 13) aus rund neun Metern zum 101:74 im Korb versenkte. Das letzte Viertel konnten die Niners beim 25:28 ebenfalls nicht für sich entscheiden. Zweifel am Bonner Sieg kamen nie auf - zumal McGhee letztlich mit zwölf versenkten Dreiern (bei 16 Versuchen) glänzte. Insgesamt kam er auf 40 Punkte und war damit vor Fleming und Bodie Hume mit jeweils 20 Zählern überragender Bonner.

Mit seinen zwölf Dreiern hat McGhee auch den Rekord von Hurl Beechum eingestellt. Der brachte in der BBL - ebenfalls für Bonn - 1998 in einer Partie gegen Trier zwölf Drei-Punkte-Würfe ins Ziel, was 26 Jahre lang kein weiterer Spieler schaffte.

Mit diesem eindrucksvollen Erfolg haben die Bonner ihre Auswärtspflichten für dieses Jahr erledigt. Die letzten beiden Partien tragen sie vor heimischem Publikum aus. Am 2. Weihnachtsfeiertag erwarten sie die Würzburg Baskets, und kurz vor dem Jahreswechsel ist am 29. Dezember noch die BG Göttingen in Bonn zu Gast.