Basketball-Champions-League Baskets Bonn kämpfen sich zum Sieg gegen Riga Stand: 10.12.2024 21:55 Uhr

Die Telekom Baskets Bonn haben sich im Gruppenspiel der Basketball-Champions-League gegen VEF Riga einen knappen Heimsieg erkämpft.

Bonn gewann vor heimischer Kulisse 78:75 gegen das lettische Top-Team VEF Riga. Durch den Sieg im fünften Gruppenspiel hat Bonn den zweiten Platz in der Gruppe E sicher. In einer zähen Partie war war Bodie Hume mit 15 Punkten Bonns bester Akteur.

Im ersten Viertel taten sich beide Teams in der Offensive schwer. Till Pape stellte nach vier Minuten mit seinem zweiten erfolgreichen Abschluss eine 6:4-Führung her. Mit der Einwechslung von Point Guard Darius McGhee, der noch im letzten BBL-Spiel gegen Oldenburg einen neuen Vereinsrekord aufgestellt hatte (44 Punkte), wurde das Bonner Offensivspiel in den zweiten fünf Minuten deutlich strukturierter.

Phlandrous Fleming stellte nach schönem McGhee-Zuspiel auf 13:8. Die Baskets setzten sich gegen Ende des ersten Abschnitts mit einem 7:0-Lauf erstmals ab. Mit einem 18:13 ging es in die erste Viertelpause.

Bonn gibt deutliche Führung her

Den Schwung nahmen die Bonner auch mit in das zweite Viertel. Angeführt von McGhee, der vor allem als Vorlagengeber brillierte, stellten die Baskets nach einem erfolgreichen Dreier von Jonathan Bähre auf 30:17. Die bis dato höchste Führung hielt jedoch nicht allzu lange.

Durch einfache Ballverluste lud Bonn die Gäste aus Riga zu leichten Punkten ein. Vor allem dank des stark aufgelegten Harrison Cleary, der in der ersten Halbzeit 14 Punkte erzielte, kam Riga bis auf drei Punkte heran (33:30).

Ausgeglichenes drittes Viertel

Nach der Auszeit von Bonns Coach Roel Moors zeigten die Baskets eine Antwort - nach Block von Hume stellte Fleming auf 37:30. Hume setzte mit einer schönen Aktion und per Dunk nach, zum 41:35. Kurz vor der Pause verkürzte Rigas Jaquan Lawrence noch auf 41:37.

Und auch im dritten Viertel machte Cleary eindrucksvoll weiter. Per Dreier verkürzte er auf 43:42. Es entwickelte sich ein ganz enges Viertel. Nach knapp fünf Minuten erzielte Rihards Berkolds den 49:49-Ausgleich. Zwischenzeitlich setzte sich Bonn dank der Punkte von Jonathan Bähre und Hume wieder etwas ab. Die letzten Minuten des dritten Viertels gehörten dann aber wieder Riga und Cleary. Der 27-Jährige verwandelte sieben seiner elf Dreier und kam am Ende auf 29 Punkte.

Erste Gäste-Führung - McGhee mit der Entscheidung

Mit einem knappen 59:56-Vorsprung startete Bonn in den Schluss-Abschnitt. Es blieb dabei: Bonn konnte sich zu keinem Zeitpunkt klar absetzen, das lag auch daran, dass McGhee einen schwachen Tag erwischte. Auf der anderen Seite traf sieben Minuten vor Ende Dairis Bertans seinen ersten Dreier, zur ersten Führung für Riga im Spiel (64:66). Der 35-Jährige hatte Riga noch im Oktober mit 31 Punkten zum Hinspiel-Sieg geführt.

Einer der wenigen, die bei den Gastgebern offensiv überzeugten war auch im letzten Viertel Bodie Hume. Der US-Amerikaner pushte seine Mannschaft nach jeder Aktion. Zwei Minuten vor Ende brachte Geburtstagskind Pape die Rheinländer mit fünf Punkten in Folge wieder in Führung (74:71). Und am Ende war es dann doch wieder der über weite Strecken harmlose McGhee, der 15 Sekunden vor Ende für die Entscheidung sorgte (78:73).