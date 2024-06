WDR-Sport Ausschreitungen vor EM-Spiel zwischen England und Serbien in Gelsenkirchen Stand: 16.06.2024 20:23 Uhr

In der Innenstadt von Gelsenkirchen ist es am Sonntag vor dem EM-Spiel England gegen Serbien zu Schlägereien gekommen.

Es habe Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Personengruppen gegeben, und es laufe ein Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen am späten Nachmittag. Gewaltbereite Engländer sollen wohl serbische Fans angegriffen haben. Dabei bewarfen sich die Gruppen mit Stühlen und brüllten sich an, bevor die Polizei dazwischen ging. Laut einem WDR-Reporter vor Ort habe es Blut an den Stühlen und auf dem Boden gegeben.

Die Situation sei laut Polizei aber unter Kontrolle, Einzelheiten werden noch geklärt. Man habe noch keine gesicherten Informationen zu möglichen Verletzten und wie viele Menschen festgenommen wurden. Eine Gruppe serbischer Fans wurde nach WDR-Informationen von der Polizei von dem Ort in Richtung Stadion geleitet. Auch auf der Plattform X kursieren zahlreiche Videos, die zeigen sollen, wie Fans in der Gelsenkirchener Innenstadt aufeinander losgehen.

Das Spiel am Sonntagabend zwischen England und Serbien um 21 Uhr wurde bereits im Vorfeld von der UEFA als Hochrisikopartie eingestuft. Dort gibt es nur Bier mit einem geringeren Alkoholgehalt zu trinken. In beiden Lagern ist die Hooliganszene besonders ausgeprägt. Die Polizei ist mit einer Vielzahl von Kräften in der Stadt.

