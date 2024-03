Schon am Freitagabend Ausschreitungen vor Bundesliga-Derby Gladbach gegen Köln Stand: 09.03.2024 11:21 Uhr

Vor dem Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ist es vor dem Gladbacher Borussia-Park zu Ausschreitungen gekommen. Seit Jahren gehen Problemfans beider Lager aufeinander los.

Über 100 Anhänger des 1. FC Köln hatten sich am Freitagabend gegen 21 Uhr zum Gladbacher Borussia-Park begeben. Zeitgleich bereiteten Gladbacher Fans dort die Choreografie für das Spiel am Samstag vor. Viele von ihnen verließen das Stadion Richtung Kölner Anhänger. Dabei kam es laut Polizei zu Ausschreitungen und dem Zünden von Pyrotechnik. Zwei Polizisten und eine Polizistin wurden verletzt.

Die Polizei konnte laut eigener Angaben weitere Auseinandersetzungen verhindern und setzte dabei Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Dabei wurden nach bisherigem Stand 131 Kölner und 74 Mönchengladbacher Problemfans in Gewahrsam genommen - die Polizei geht davon aus, dass sie bis nach dem Spiel in Gewahrsam bleiben. Sie ermittelt wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, schweren Landfriedensbruchs und Widerstand gegen Einsatzkräfte.

Der Ursprung des Derbys

Die Rivalität zwischen beiden Fangruppen geht zurück bis in die 1960er Jahre. Der Grund: Hennes Weisweiler - erst Spieler beim 1. FC Köln, später Trainer bei Gladbach und Köln. Zur Legende wird er bei beiden Vereinen, führt sie jeweils gegen den anderen zu Titeln. Die Rivalität ist geboren.

Bereits 1971 folgt der erste Eklat: Vor einem Auswärtsspiel in Köln verschwindet der Gladbacher Mannschaftsbus samt Ausrüstung der Spieler. Er wird erst nach dem Spiel wiedergefunden. Doch zunehmend aggressiv werden die Auseinandersetzungen vor allem ab Ende der 2000er.

Immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Kölnern und Gladbachern

Immer wieder kommt es zu gewalttäigen Krawallen. 2008 beschießen Gladbacher Problemfans Shuttle-Busse von FC-Fans mit Leuchtraketen. 200 Kölner Anhänger versuchen anschließend, ein Fan-Haus der Gladbacher zu stürmen. 2012 drängen Kölner Ultras einen Bus mit Gladbacher Fans von der Autobahn auf eine Raststätte ab. Dort greifen sie den Bus mit Baseballschlägern und Pflastersteinen an. Der Fahrer kann letztlich den Bus wieder auf die Autobahn bringen - verletzt wird niemand.

2014 gehen Fangruppierungen mit Dachlatten aufeinander los. Während des Spiels wird auf Fahnen der Kölner ein abgerissener Kopf eines Fohlens - das Maskottchen der Gladbacher - gezeigt. Kölns Maskottchen Hennes wird kurzzeitig im Kölner Zoo unter Polizeischutz gestellt. 2019 werden laut Polizeiangaben zwölf Menschen nach einem Böllerwurf aus dem Kölner Fanblock verletzt.

Verantwortliche rufen zu Fairness auf

Der Kölner Lizenzspiel-Leiter Thomas Kessler hatte noch vor dem Spiel am Wochenende in einer Pressekonferenz an die Fans appelliert. Man tue als Club eine Menge dafür, Ausschreitungen zu verhindern. Die Rivalität solle sich darauf begrenzen, auf den Rängen alles zu geben, um die Spiele zu gewinnen, so Kessler.

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 09.03.2024 auch im Fernsehen: WDR aktuell, 12.45 Uhr.