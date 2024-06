Rasenturnier in Halle Hurkacz schlägt Duckworth und zieht ins Viertelfinale ein Stand: 20.06.2024 14:34 Uhr

Hubert Hurkacz steht im Viertelfinale des ATP-Turniers in Halle in Westfalen. Der Pole schlug den Australier James Duckworth.

Von Lukas Thiele

Beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen hat am Donnerstag der Pole Hubert Hurkacz durch ein 7:6 (7:3), 6:4 gegen den Australier James Duckworth das Viertelfinale erreicht. Der an Nummer fünf gesetzte Hurkacz setzte sich in einem engen Match knapp durch.

Im ersten Satz agierte Duckworth komplett auf Augenhöhe und brachte Hurkacz durchaus in Bedrängnis. Im Tiebreak verbuchte aber der Pole die entscheidenden Ballgewinne für sich. Ein Break im zweiten Satz reichte dem 27-Jährigen dann für den Zwei-Satz-Erfolg.