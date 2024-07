WDR-Sport ATP in Gstaad - Struff zieht ins Viertelfinale ein Stand: 17.07.2024 20:39 Uhr

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Gstaad in der Schweiz ins Viertelfinale eingezogen und trift dort auf den Argentinier Tomas Etcheverry.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat in der Olympia-Vorbereitung erneut großen Kampfgeist und starke Nerven bewiesen. Der Warsteiner zog beim ATP-Turnier in Gstaad in der Schweiz am Mittwoch (17.07.2024) durch ein 7:6 (8:6), 7:6 (7:1) gegen den Lokalmatadoren Leandro Riedi ins Viertelfinale ein - schon bei seinem Zweitsatzsieg zum Auftakt gegen den Spanier Albert Ramos Vinolas hatte der Davis-Cup-Spieler sich jeweils im Tie Break durchgesetzt.

Die Nummer fünf der Setzliste trifft beim mit 651.865 Euro dotierten Sandplatzturnier nun auf den an vier gerankten Argentinier Tomas Martin Etcheverry. Das Turnier in der Schweiz dient vielen Profis zur Vorbereitung auf die Olympia-Wettbewerbe (26. Juli bis 11. August) in Paris. In der französischen Hauptstadt werden die Medaillengewinner auf der French-Open-Anlage von Roland Garros auf dem gleichen Belag ermittelt.