WDR-Sport Arminia Bielefeld verpflichtet Stürmer Grodowski Stand: 28.01.2025 20:02 Uhr

Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld hat sich mit Stürmer Joel Grodowski verstärkt. Der 27-Jährige kommt von Preußen Münster.

Wie die Bielefelder bekanntgaben, wird Grodowski bereits am Mittwochvormittag am Mannschaftstraining teilnehmen. Die Arminia reagiert mit dem Transfer auf die Abgänge der Mittelstürmer Jeredy Hilterman und André Becker, die den Verein jeweils auf Leihbasis verlassen.

Geschwindigkeit und Abschluss als Stärken

"Mit Joel haben wir einen Spieler verpflichtet, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist und enorme Qualitäten einbringen kann. Seine Schnelligkeit und seine Abschlussstärke können unserer Mannschaft sofort weiterhelfen. Diese Fähigkeiten entsprechen genau unseren Vorstellungen und der Art, wie wir im letzten Drittel Räume bespielen wollen", sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.

Grodowski absolvierte in seiner Karriere 15 Zweitligapartien (ein Tor, zwei Vorlagen) und 98 Drittligaspiele (25 Tore, 12 Vorlagen). In der vergangenen Saison hatte der 1,85 Meter große Offensivspieler mit 17 Treffern maßgeblich zum Münsteraner Aufstieg beigetragen. In der laufenden Zweitliga-Spielzeit kam Grodowski zunächst regelmäßig zum Einsatz, war zuletzt aber ausßen vor.

Grodowski: "Total überzeugende Gespräche"

"Ich habe in den vergangenen Tagen sehr gute und total überzeugende Gespräche mit den DSC-Verantwortlichen geführt", so Grodowski. "Die Spielweise von Arminia passt für mich als Offensivspieler hervorragend und ich bin mir sicher, dass ich mich schnell in die Mannschaft integrieren werde und meine Stärken auf dem Platz zeigen kann. Dafür werde ich in jedem Training hart arbeiten."

Zur Ablöse machten die Vereine keine Angaben, Medienberichten zufolge soll es sich um einen mittleren sechsstelligen Betrag handeln.

Unsere Quelle: