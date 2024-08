WDR-Sport Arminia Bielefeld - nach Cottbus ist vor Lipperreihe Stand: 05.08.2024 17:42 Uhr

Nur zwei Tage nach dem erfolgreichen Ligastart geht es für Arminia Bielefeld bereits im Westfalenpokal mit einem Auswärtsspiel bei TuS Lipperreihe weiter.

Maximal spannend hat es Arminia Bielefeld im ersten Drittligaspiel der Saison gemacht. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Maximilian Großer am Sonntag der 2:1-Siegtreffer bei Aufsteiger Energie Cottbus.

"Es fühlt sich geil an", sagte der Torschütze nach der Partie und verwies auf die späten Gegentreffer der vergangenen Saison: "Das hat uns letztes Jahr häufig das Genick gebrochen. Dieses Jahr ist es am ersten Spieltag gottseidank auf unserer Seite."

Kersken rehabilitiert sich für Patzer

Zuvor liefen die Ostwestfalen eine knappe halbe Stunde einem Rückstand hinterher, den ihnen ein Patzer von Torhüter Jonas Kersken eingebracht hatte. Nach Louis Oppies Ausgleichstreffer (68.) drängte die Arminia vor allem in der Schlussphase auf den Sieg. "Auch wenn es ein glücklicher Zeitpunkt war, finde ich schon, dass wir die bessere Mannschaft waren", befand Geschäftsführer Michael Mutzel, hätte sich aber "ein bisschen weniger Herzklopfen" gewünscht.

Torhüter Kersken verdiente sich trotz seines Patzers dank einer starken Parade gegen Cottbus' Thiele ein Sonderlob seines Trainers Mitch Kniat. "Wir hatten erst einen überragenden Torwart und machen dann in der Nachspielzeit mit einem guten Standard noch das Siegtor", freute sich der DSC-Coach und blickte voraus: "Dienstag ist erstmal Westfalenpokal, dann freuen wir uns auf Samstag und unser erstes Heimspiel."

Mission Titelverteidigung im Westfalenpokal

Denn nur zwei Tage nach dem ersten Ligaspiel geht es in der ersten Runde des Verbandspokals schon weiter. Am Dienstagabend (18.30 Uhr) ist die Arminia beim Bezirksligisten TuS Lipperheide zu Gast und beginnt dann die Mission Titelverteidigung. "Die vergangene Saison hat gezeigt, wohin der Weg über den Westfalenpokal führen kann", so Kniat. Durch den Finalsieg Ende Mai gegen den SC Verl qualifizierte sich die Arminia für die erste Runde des DFB-Pokals, in der am 17. August Zweitligist Hannover 96 in Bielefeld zu Gast sein wird.

"Entsprechend seriös gehen wir es am Dienstagabend an, um in die nächste Runde zu kommen", so Kniat, der sich bereits auf den Gegner vorbereitet hat: "Ich war in der vergangenen Woche in Lipperreihe, um einen persönlichen Eindruck von der Mannschaft zu haben." Der TuS habe eine "für einen Bezirksligisten gut organisierte Mannschaft", die gegen Bielefeld "natürlich ihr persönliches Spiel des Jahres" habe.

Die Arminia erwartet in Lipperreihe eine mit 2.500 Zuschauern ausverkaufte Stadtwerke Arena mit einem Kunstrasenplatz.

Arminia verpflichtet Kania aus Nürnberg

In Lipperreihe noch nicht mit dabei sein wird wahrscheinlich Julian Kania, den die Arminia am Montag vom 1. FC Nürnberg verpflichtet hat. Der 1,93 Meter große und 22 Jahre alte Stürmer kam in der vergangenen Saison auf 24 Tore in 31 Spielen für das Regionalligateam der Franken, in der 2. Bundesliga absolvierte er vier Spiele.

"Mit Julian erhöhen wir nochmal unsere Optionen und Variabilität in der Offensive", sagt Mutzel über den Neuzugang. "Er ist ein sehr talentierter Mittelstürmer, der durch eine starke Regionalliga-Saison mit einer beeindruckenden Tor-Quote auf sich aufmerksam gemacht hat."

Kania selbst freut sich, "dass es in Bielefeld losgeht, ich meine Mannschaftskollegen kennenlernen kann und direkt am Wochenende mein erstes Heimspiel vor unseren Fans ansteht".