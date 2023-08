WDR-Sport Arminia Bielefeld: Aufsichtsratschef Ostrowski legt Ämter nieder Stand: 24.08.2023 20:50 Uhr

Überraschung bei Arminia Bielefeld: Hartmut Ostrowski wird nicht mehr als Aufsichtsratschef kandidieren. Auch Olaf Köster scheidet aus Aufsichtsrat und Präsidium aus.

Seinen Entschluss verkündete Ostrowski auf einem Mitgliederforum am Donnerstagabend im Bielefelder Stadion. "Mir fehlen im Moment die Impulse, die ich geben kann. Die, die es braucht, um die Arminia nach vorne zu bringen, kann ich nicht geben", sagte Ostrowski vor den Mitgleidern laut der "Neuen Westfälischen", die zuerst berichtete.

Ostrowski führte den Aufsichtsrat der Arminia seit November 2013 an. 2020 waren die Bielefelder unter Ostrowski in die Bundesliga aufgestiegen. Nach dem Zweitliga-Abstieg 2022 folgte in der vergangenen Saison aber direkt der Abstieg in die 3. Liga. Den doppelten Abstieg bezeichnete der 65-Jährige laut "Westfalen-Blatt" als "persönliche Niederlage".

Ostrowski berichtete auch, zu einem anderen Zeitpunkt schon einmal unter mentalen Problemen gelitten zu haben. Der drohende Drittliga-Abstieg habe ihm nun schlaflose Nächte bereitet. "Das möchte ich nicht mehr erleben", sagte er. Jetzt solle ein "anderer mit mehr Fortune und Kompetenz" seinen Job übernehmen.

Auch Olaf Köster legt Ämter nieder

Auch Olaf Köster, Mitglied des Präsidiums und des Aufsichtsrats, wird seine Ämter niederlegen. Das gab die Arminia bereits am Donnerstagnachmittag bekannt. Köster ist seit Ende Juni 2021 im Amt und für die Abteilungen des Vereins zuständig.

Ein Termin für die kommende Jahreshauptversammlung steht noch nicht fest.