WDR-Sport Amputierten-Bundesliga: Fortuna Düsseldorf als Erster in die Playoffs Stand: 09.07.2023 18:13 Uhr

Fortuna Düsseldorf geht als Tabellenführer in die Playoffs der Amputierten-Fußball-Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Dirk Hilgers gewann am dritten Spielwochenende der Saison in Wetzlar drei ihrer vier Partien und ist beim Heimspiel bei den Playoffs in Düsseldorf favorisiert. "Wir sind stolz darauf, dass wir nach sechs Spieltagen in der Tabelle ganz oben stehen und unsere spielerische Klasse erneut unter Beweis stellen konnten", sagte Hilgers.

In den Playoffs trifft die Fortuna am 2. September zum Auftakt auf Anpfiff Hoffenheim, den Tabellenletzten nach sechs Spieltagen. Im zweiten Halbfinale spielen die zweitplatzierte SG Nord-Ost gegen die Mannschaft des 1. FSV Mainz 05.

Ausgerichtet wird die Deutsche Amputierten-Fußball-Bundesliga (DAFL) vom Verein "Anpfiff ins Leben". Es treten jeweils zwei Fünfer-Mannschaften über zweimal 20 Minuten auf einer 40x20 Meter großen Spielfläche gegeneinander an. Die Feldspieler müssen eine Beinamputation oder -verkürzung haben. Die Torhüter-Position darf nur mit einer Armamputation oder einer Armverkürzung besetzt werden.