WDR-Sport Alemannia Aachen verpflichtet Offensivspieler Goden Stand: 29.06.2024 16:33 Uhr

Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen hat Kevin Goden vom Liga-Konkurrenten Waldhof Mannheim unter Vertrag genommen. Das teilten die Aachener am Samstag mit.

Über die Ablösemodalitäten hätten beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Der gebürtige Bonner wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und hat neben fünf Bundesliga-Einsätzen für den 1. FC Nürnberg auch schon 38 Drittligapartien für Eintracht Braunschweig, 1860 München und zuletzt eben Mannheim in der Statistik stehen.

Aachen hofft auf Godens "Wucht und Geschwindigkeit"

Die Hinrunde in der vergangenen Saison bestritt der 25-Jährige allerdings nicht für Waldhof, sondern für den 1. FC Düren, wo er mit zwölf Toren und sechs Vorlagen in 16 Spielen auf sich aufmerksam machte. Nach seinem Wechsel in die dritte Liga absolvierte er acht Spiele für Mannheim (1 Tor), wobei er "durch muskuläre Probleme ausgebremst" worden sei, so die Aachener.

"Wir haben uns im Winter schon für eine Verpflichtung von Kevin interessiert und freuen uns umso mehr, dass der Wechsel jetzt über die Bühne gegangen ist. Auf dem Platz wird uns Kevin sicher mit seiner Wucht und seiner Geschwindigkeit weiterhelfen", sagt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.