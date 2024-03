3. Liga Acht-Tore-Spektakel - Verl rettet Punkt gegen Sandhausen Stand: 31.03.2024 18:29 Uhr

In einem wilden Spiel gegen den SV Sandhausen hat der SC Verl einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht, ist dann wieder in Rückstand geraten und durch einen fragwürdigen Elfmeter noch zum Ausgleich gekommen.

Die beiden Mannschaften trennten sich am Sonntag 4:4 (1:2). Verl blieb damit im März ungeschlagen und hat sieben Spieltage vor Saisonende neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen hat bereits sechs Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei.

Verl zu Beginn im Glück

Für den Sportclub gab es direkt zu Beginn einen Schockmoment: Unmittelbar nach dem Anpfiff spielte Verls Marcel Benger am eigenen Strafraum einen Fehlpass in die Füße von Sandhausens Patrick Greil, der auf Livan Burcu (1.) weiterleitete. Sein Versuch wurde in letzter Sekunde noch geblockt.

Verl hatte seine erste Chance in einer insgesamt zähen Partie bei einer Standardsituation, als Tom Baack (15.) nach einer Freistoß-Flanke von Maximilian Wolfram am zweiten Pfosten abzog, aber nicht mehr genug Druck auf den Ball bekam. In der 22. Minute brach Sandhausens David Otto auf der linken Seite durch und passte in die Mitte zu Tim Maciejewski, dessen Schuss aus sieben Metern Verls Keeper Luca Unbehaun mit einem Blitzreflex entschärfte.

Grober Fehler bringt Sandhausen in Führung

Fünf Minuten später schenkte Verl den Gästen die Führung - erneut nach einem Fehler im Spielaufbau. Keeper Unbehaun spielte einen unsauberen Pass, sodass bei dem darauf folgenden Zweikampf an der Strafraumkante der Ball zu Patrick Greil (27.) am Fünfmeterraum sprang. Der Sandhäuser traf per Volley in die rechte Ecke zum 1:0.

Verl hatte die passende Antwort parat: Von der rechten Außenbahn flankte Nico Ochojski scharf in die Mitte zu Yari Otto (34.), der mit dem Kopf aus kurzer Distanz einnetzte. Doch fünf Minuten später gerieten die Ostwestfalen erneut in Rückstand. Nach einem Steckpass auf Jonas Weik spielte dieser im Strafraum herüber zu David Otto, dessen Versuch Richtung Tor kullerte. Greil (39.) setzte nach und drückte die Kugel zum 2:1 über die Linie.

Bitter für Verl: Bei den Gegentor verletzte sich auch Torwart Unbehaun, für ihn hütete ab der 43. Minute Tom Müller das Tor.

Müller pariert Elfmeter - Baack gleicht aus

Nach der Halbzeitpause stand Müller im Mittelpunkt: Verls Barne Pernot foulte im Strafraum Greil, es gab Elfmeter für Sandhausen. David Otto (58.) trat an, doch Müller parierte und konnte den Ball sogar festhalten. Das Auslassen der Möglichkeit bestrafte Verl drei Minuten später. Nach einem geblockten Schuss von Yari Otto fiel der Ball am linken Pfosten vor die Füße von Baack (61.), der ins kurze Eck zum 2:2 traf.

Verl war nun gut in der Partie und ging erstmals in diesem Spiel in Führung. Maximilian Wolfram (69.) wurde am rechten Strafraum-Eck nicht ernsthaft attackiert und schoss den Ball aus 15 Metern wuchtig ins lange Eck.

SVS dreht Spiel erneut - zweifelhafter Elfer für Verl

Doch die Ostwestfalen gaben den Sieg noch aus der Hand. Zunächst dribbelte Burcu auf der linken Seite bis zur Grundlinie durch und flankte auf den drei Minuten zuvor eingewechselten Richard Meier (79.), der aus kürzester Distanz einköpfte. Sechs Minuten später brachte Sebastian Stolze (85.) Sandhausen wieder in Führung, als er mit dem Kopf ins lange Eck traf.

Verl warf nun alles nach vorne und kam noch zum Ausgleich - allerdings pfiff Schiedsrichter Nicolas Winter einen sehr schmeichelhaften Foulelfmeter, nachdem Verls Berkan Taz im Strafraum zu Boden gegangen war. Der Gefoulte nutzte das Geschenk und verwandelte sicher zum 4:4 (89.).