WDR-Sport 3x3 Basketball: Masters macht Halt in Düsseldorf

Beim internationalen 3x3 Masters der Basketballer in Düsseldorf ist auch Deutschlands beste Mannschaft am Start. Alle wichtigen Infos dazu im Überblick.

Von mbu

Spätestens seit dem Olympiasieg der deutschen Basketballerinnen ist die Variante 3x3 bekannter geworden. Zum zweiten Mal findet in Düsseldorf am Samstag ein Masters-Turnier statt. Wo und wann die SPiele stattfinden,w elche Teams am Start sind und auf wem die deutsche Hoffnungen liegen, gibt es bei wdr.de im Überblick.

Was ist 3x3-Basketball?

3x3 ist eine abgewandelte Variante des herköämmlichen Basketballs. Gespielt wird auf einem 11x15 Meter großem Feld auf nur einen Korb. Pro Team stehen drei Spielerinnen oder Spieler auf dem Feld. Anders als im bekannteren Hallen-Basketball gibt es beim 3x3 für einen Korbwurf innerhalb des Halbkreises einen Punkt und von weiter außerhalb zwei.

Die Spielzeit beträgt zehn Minuten - gewonnen hat, wer am Ende der zeit vorne liegt oder zuerst 21 Punkte erreicht. Nach Korberfolgen gibt es keine Pause und für einen Angriff hat das Ballbesitz-Team 12 Sekunden Zeit.

Wo und wann findet das Turnier statt?

Das Turnier in Düsseldorf startet um 10 Uhr mit vier Männerspielen, bevor die Frauen zum ersten Mal antreten. Bei den Frauen treten Teams aus Düsseldorf, Frankfurt, Bonn und Stuttgart gegeinander an. Das Teilnehmerfeld bei den Männer ist dagegen äußerst international: Neben Chemnitz, Hannover und Düsseldorf sind Mannschaften aus Barcelona, Montreux, Zivinice, Podgorica und Utrecht am Start.

Gespielt wird auf einem Basketballcourt im Freien unter der Rheinkniebrücke. Veranstalter des Events ist D.Sports, das als Partner der Sportstadt Düsseldorf agiert und verschiedene Spitzensportveranstaltungen in der NRW-Landeshauptstadt bewirbt.

Brauche ich Tickets?

Nein, es gibt keine Tickets. Der Besuch des 3x3 Masters ist kostenfrei möglich. Das Turnier geht von morgens 10 Uhr bis zur Siegerzeremonie um ca. 20.45 Uhr. Vor den Finals der Frauen und Männer ist ein Entertainment-Programm mit der Sängerin Mia Marissa eingeplant.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Deutscher Männer-Meister ist das Team von Düsseldorf LFDY, dazu qualifizierte sich die Mannschaft zuletzt mit einem Halbfinaleinzug auf dem Turnier in der Mongolei für das WorldTour-Masters in Abu Dhabi im Oktober. Bester Scorer des Turniers in der Mongolei wurde Leon Fertig, der mit seinem Team nun auch in der Heimatstadt auftrumpfen will. Fertig gilt als neuer Shootingstar der Szene.