Remis in Verl Saarbrücken zieht mit Drittliga-Spitzenreiter Cottbus gleich

Der SC Verl und der 1. FC Saarbrücken haben sich zum Auftakt des 17. Spieltags der 3. Liga die Punkte geteilt.

Beim 1:1 (1:1) am Freitagabend in Verl waren die Hausherren in der 23. Minute durch Dominik Steczyk in Führung gegangen. Richard Neudecker glich noch vor der Pause aus (37.). Verl bleibt mit dem Punkt als Zehnter im Tabellenmittelfeld, Saarbrücken klettert zumindest vorübergehend auf Platz zwei.

Verl überlegen, Saarbrücken gleicht überraschend aus

In der Anfangsphase standen beide Mannschaft defensiv gut und ließen wenig zu. In der 13. Minute schoss Verl erstmals gefährlich auf das gegnerische Tor, Niko Kijewski scheiterte an FCS-Schlussmann Phillip Menzel. Beser machte es Steczyk in der 22. Minute. Der Verler Stürmer wurde im Strafraum von Berkan Taz bedient und hämmerte den Ball unter die Latte und ins Tor zum 1:0.

Nach dem Führungstreffer ließ Verl zunächst wenig zu, bis Saarbrücken aus dem Nichts zum Ausgleichstreffer kam. Neudecker tauchte nach einem starken Pass von Patrick Sontheimer vor dem Verler Tor auf, umkurve Schlussmann Philipp Schulze und schob zum 1:1 ein (37.). Bis zur Pause war der SC weiter spielbestimmend, wurde aber nicht mehr zwingend.

Lokotschs Tor zählt nicht

Auch nach dem Seitenwechsel war zunächst Verl die bessere Mannschaft und wurde immer wieder über den starken Taz gefährlich. Ein Treffer von Lars Lokotsch (52.) wurde nicht anerkannt, weil der Verler seinen Gegenspieler regelwidrig geschoben haben soll. Ein Schuss von Kijewski wurde noch von Saarbrücken geklärt (58.).

Auch die Gäste aus dem Saarland hatten gute Phasen im zweiten Durchgang, kamen aber nicht wirklich gefährlich vor das Verler Tor. Nachdem längere Zeit wenig passierte, hätte der eingewechselte Chilohem Onuoha Verl mit einem Distanzschuss beinahe wieder in Führung gebracht, aber Menzel parierte glänzend (80.). Fünf Minuten vor dem Ende hatte auch Saarbrücken wieder eine Doppelchance. Zunächst scheiterte Kai Brünker an Schulze, im Nachschuss verfehlte Tim Civeja nur knapp das Tor (87.). Auch in knapp fünf Minuten Nachspielzeit gelang keinem Team mehr der Siegtreffer.