WDR-Sport 3. Liga: BVB II entführt nach Blitzstartz drei Punkte aus Mannheim Stand: 20.10.2023 20:55 Uhr

Nach drei sieglosen Spielen in Serie hat Borussia Dortmund II einen Sieg bei Waldhof Mannheim gefeiert und den Kontakt zur Spitzengruppe gehalten.

Der BVB II gewann zum Auftakt des 12. Spieltags am Freitagabend 3:1 (2:1) und schob sich zumindest vorerst auf den vierten Platz vor. Für den 16. Mannheim war es die dritte Niederlage aus den letzten vier Spielen.

Julian Hettwer (1.), Falko Michel (14.) und Ole Pohlmann (58.) trafen für Dortmund. Für den Waldhof hatte Malte Karbstein (27.) zwischenzeitlich verkürzt.

Dortmund beginnt furios

Nach der 1:2-Niederlage im Derby gegen Rot-Weiss Essen stellte Trainer Jan Zimmermann seine Startelf auf vier Positionen um. Hendry Blank, Ted Tattermusch, Ole Pohlmann und Franz Pfanne ersetzten Justin Butler, Ayman Azhil, Patrick Göbel und Bjarne Pudel.

Bis zur Dortmunder Führung dauerte es lediglich 42 Sekunden. Nach einem Ballgewinn durch Blank spielte Michel einen Steckpass auf Hettwer (1.), der Mannheims Keeper Jan-Christoph Bartels keine Chance ließ. Nur eine Minute später hatte Rodney Elongo-Yombo (2.) den nächsten Treffer auf dem Fuß, doch seinen Schuss aus 15 Metern parierte Bartels mit den Fingerspitzen.

Mit einem Sonntagsschuss erwischte der BVB die Mannheimer wieder eiskalt: Michel (14.) setzte den Ball aus etwa 30 Metern genau in den Winkel und erhöhte auf 2:0.

Karbstein bringt Mannheim zurück ins Spiel

Der Waldhof musste die zwei Gegentreffer erst einmal verdauen, kam dann aber besser ins Spiel. Nach einer bereits geklärten Ecke brachte Kelvin Arase den Ball noch einmal halbhoch in die Mitte. Am zweiten Pfosten lauerte Karbstein (27.), der die Kugel über die Torlinie grätschte.

Dortmund hätte beinahe die direkte Antwort parat gehabt, doch Hettwer (31.) scheiterte mit einem Schuss aus fünf Metern am Pfosten. Mannheim drückte vor der Halbzeitpause auf den Ausgleich, doch Julian Riedel (36.) und Charles-Jesaja Herrmann (41.) fehlten bei ihren Abschlüssen die Genauigkeit.

Dortmund unaufgeregt und gefährlich

In der zweiten Halbzeit war Dortmund wieder die bessere Mannschaft. Nach einem Zuckerpass von Michel auf Pohlmann (58.) verhinderte Waldhof-Torhüter Bartels mit einer Glanzparade zunächst einen höheren Rückstand.

Doch der starke Pohlmann (69.) krönte seine Leistung schließlich mit einem sehenswerten Treffer: Nach einem langen Ball ließ er aus halblinker Position zwei Gegenspieler stehen und setzte den Ball an den kurzen Innenpfosten - keine Chance für Bartels.

Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Elongo-Yombo (84.) musste der BVB die letzten Minuten in Unterzahl bestehen. Mannheim lief in der Schlussphase immer wieder an, Lotka lenkte einen Flachschuss von Jalen Hawkins (86.) in höchster Not noch um den Pfosten.