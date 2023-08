WDR-Sport 1. FC Köln verstärkt sich mit Frankfurts Alidou Stand: 21.08.2023 19:06 Uhr

Der 1. FC Köln hat zwei Tage nach dem Saisonstart Faride Alidou von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Der 22-Jährige hatte für die Eintracht in der vergangenen Saison 15 Ligaspiele und fünf Partien in der Champions League absolviert.

"Er bringt sehr großes Potenzial mit. Zu seinen Stärken zählen unter anderem Geschwindigkeit, Tiefgang und das offensive Eins-gegen-Eins", sagte FC-Sportgeschäftsführer Christian Keller, der beteuerte, Alidou "einen klaren Plan" aufgezeigt zu haben.

Köln richtiger Ort für die Entwicklung

Der neunfache U21-Nationalspieler und Teilnehmer der EM in diesem Jahr vor 2022 vom Hamburger SV nach Frankfurt gewechselt und steht dort noch bis 2026 unter Vertrag. "Der FC hat mir in den Gesprächen eine ehrliche Perspektive mit auf den Weg gegeben und mir gesagt, woran ich arbeiten muss, um mich als Bundesliga-Spieler durchzusetzen", sagte Alidou, der in Köln den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte.

"Dass der Verein auf junge Spieler setzt, hat man bereits in den letzten beiden Spielzeiten gesehen. Das war mir wichtig, gibt mir ein gutes Gefühl und ist zeitgleich große Motivation, hier zu spielen und dem FC dabei zu helfen, eine gute Saison in der Bundesliga zu absolvieren", sagte der offensive Außenspieler.