Kader für die 2. Bundesliga 1. FC Köln verlängert mit Dietz - Kainz fehlt länger verletzt Stand: 21.07.2024 13:59 Uhr

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln hat den Vertrag mit Stürmer Florian Dietz verlängert, muss aber wochenlang auf Mittelfeldspieler Florian Kainz verzichten.

Am Sonntag teilten die Kölner mit, dass eine MRT-Untersuchung bei Kainz eine Verletzung am Sprunggelenk ergeben habe. Aus diesem Grund werde der 31-jährige Österreicher "nicht mit ins Trainingslager in die Steiermark reisen und dem FC mehrere Wochen fehlen".

Kainz verletzt sich im Jubiläumsspiel gegen Viktoria Köln

Kainz habe sich die Verletzung bereits kurz nach seiner Einwechslung im Testspiel gegen Viktoria Köln am Sonntag zugezogen. Das Kölner Stadtderby zur Feier des 120-jährigen Bestehens der Viktoria endete mit 3:3 (1:2). In der Partie hatte Florian Dietz den FC zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung gebracht, was aber kaum der Grund dafür sein dürfte, dass der FC den Vertrag mit dem 25-jährigen Stürmer nun verlängert hat.

Es ist die Kämpfernatur, die den FC, der zur Vertragsdauer keine Angaben machte, überzeugt zu haben scheint: "Flo hat eine sehr lange Leidenszeit von über eineinhalb Jahren mit schweren verletzungsbedingten Rückschlägen hinter sich. In all dieser Zeit war Aufgeben für ihn nie eine Option. Mit ganz viel Professionalität und Willen hat sich Flo zurückgekämpft", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. Deshalb habe man dem 25-Jährigen nochmals die Chance geben wollen, zu zeigen, was in ihm stecke.

Dietz mit wenigen Einsätzen in der vergangenen Saison

Dietz hatte im Dezember 2023 seinen ersten Profi-Einsatz nach fast 14 Monaten Verletzungspause gegen den FSV Mainz 05 bestritten. Ab Herbst 2022 war der Angreifer wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen. Rund ein halbes Jahr zuvor hatte er seinen ersten Profivertrag bei den Kölnern unterschrieben. In der vergangenen Saison kam Dietz lediglich zu fünf Kurzeinsätzen in der Bundesliga und lief für den FC neunmal in der Regionalliga West auf.

Die Kölner müssen allerdings auch hoffen, dass Spieler wie Dietz in der Offensive Akzente setzen werden. Der beste Torschütze der vergangenen Saison, Davie Selke, ist zum Hamburger SV abgewandert und auf dem Transfermarkt darf der FC wegen einer Transfersperre des Fußball-Weltverbandes FIFA in diesem Sommer noch nicht tätig werden.