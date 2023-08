WDR-Sport 1. FC Köln gewinnt Testspiel gegen Ajax-Nachwuchs Stand: 06.08.2023 17:39 Uhr

Der 1. FC Köln hat ein Testspiel gegen den Nachwuchs von Ajax Amsterdam gewonnen. Das Duell fand am Sonntag unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Sportpark Höhenberg statt.

Der Endstand lautete 3:1 (1:0) für die Kölner. Die Tore für den Bundesligisten erzielten Mark Uth (21. Minute), Maximilian Schmid (59.) und Dimitrios Limnios (67.), für den niederländischen Zweitligisten traf Jaydon Banel (69.).

FC-Trainer Steffen Baumgart, dessen Team am Vortag ein Testspiel gegen den FC Nantes mit 2:0 gewonnen hatte, wechselte oft. Insgesamt kamen am Sonntag 22 Spieler für die "Geißböcke" zum Einsatz. Die erste Mannschaft von Ajax ist am Sonntagnachmittag zu einem Testspiel bei Borussia Dortmund angetreten.

Das erste Pflichtspiel der Saison steht für die Kölner am 14. August (20.45 Uhr) an, dann ist die Baumgart-Elf im DFB-Pokal beim Zweitligisten VfL Osnabrück zu Gast. Zum Bundesliga-Start fordert Köln am 19. August den Vizemeister Borussia Dortmund heraus, Anpfiff in Dortmund ist um 18.30 Uhr.