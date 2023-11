Startelf-Comeback möglich 1. FC Köln gegen Augsburg - Hoffen auf den Uth-Effekt Stand: 03.11.2023 15:15 Uhr

Der Hoffnungsträger beim Krisen-Klub 1. FC Köln heißt Mark Uth. Der Offensivmann könnte gegen Augsburg nach einer Ewigkeit in die Startelf zurückkehren.

Von Michael Buchartz

Die Älteren unter den FC-Fans werden sich noch an den letzten Startelf-Einsatz von Mark Uth beim 1. FC Köln erinnern - das war am 30. Juli 2022 gegen Jahn Regensburg im DFB-Pokal. Diverse Verletzungen stoppten ihn danach immer wieder. 461 Tage nach Regensburg könnte es gegen Augsburg am Samstag (04.11.2023) das ersehnte Comeback von Beginn an geben.

Uth zurück in der Startelf?

Trainer Steffen Baumgart wollte sich noch nicht festlegen, ob er den 32-Jährigen wirklich von Beginn an auf den Rasen schickt. Er unterstrich aber: "Ich muss nicht mehr abwägen. Mark ist fit." Es ist fast, als hätte der FC einen Neuzugang mitten in der Saison bekommen. Ausgeschlossen hat der Trainer dagegen eine Startelf-Rückkehr des anderen Langzeitverletzten Jan Thielmann: "Er ist ein Kandidat für die zweite Hälfte und noch nicht bereit für 90 Minuten."

Angetan zeigte sich Baumgart indes von beiden und vor allem ihrer Leistung nach ihrer Einwechslung im Pokal-Aus gegen Kaiserslautern. Uth, der den Anschluss erzielte und Thielmann wären der "Faktor in den letzten 20 Minuten" gewesen: "Sie haben eine gewisse Euphorie auf den Platz gebracht."

Baumgart: "Mark kann Sicherheit geben"

Die Qualitäten sind bei den Verantwortlichen wohlbekannt - nicht ohne Grund verlängerte Köln den Vertrag mit Thielmann vorzeitig. Während dieser über sein Tempo und seinen Kampf ins Spiel kommt, ist Uth der vermeintlich beste Fußballer im Kader der Kölner. "Er kann der Mannschaft Sicherheit geben", urteilte Baumgart. Ein weiterer Vorteil: Uth ist nicht mit der Krisensituation vorbelastet, war in den vergangenen Wochen als Spieler nicht oder kaum beteiligt, kann frei aufspielen.

Kandidaten, die für Uth raus rotieren könnten, gäbe es derweil genug: Stürmer Davie Selke ist genauso auf Formsuche wie Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic. Auch Linton Maina oder Kapitän Florian Kainz spielen derzeit wenig überzeugend. Oder es trifft Luca Waldschmidt, der zuletzt jedoch von allen FC-Spielern am ehesten gefährlich vor dem Tor wurde. Eric Martel dürfte im defensiven Mittelfeld seinen Platz sicher haben.

Augsburg kommt mit Selbstvertrauen

Freilich gibt es nicht nur Uth oder Thielmann. Sie können helfen und erhöhen mit Sicherheit das Potenzial und die Flexibilität im Kader der Kölner - doch es sind alle gefragt. Denn nur als Team kann Köln sich aus der Krise holen. Dafür müssen zwingend drei Zähler gegen Augsburg her. "Ich erwarte, dass sich alle zerreißen und den Sieg mit aller Macht wollen", forderte Kölns Coach von seinen Spielern.

Der FCA kann sich das alles entspannt anschauen. Mit zwei Siegen unter dem neuen Trainer Jess Thorup haben sich die Gäste etwas aus dem Abstiegskampf befreien können. "Wir schauen nicht allzu sehr auf den Gegner", erklärte der Coach. Dennoch habe er sich das Pokalspiel der Kölner angeschaut und verwies bei der Frage nach den Stärken des FC auf die oben angesprochene Schlussphase - und die Flankenqualität: "Da müssen wir aufpassen."