WDR-Sport Blomberg-Lippe bezwingt Bayer- Handballerinnen Stand: 04.05.2024 20:37 Uhr

In der Handball-Bundesliga der Frauen hat die HSG Blomberg-Lippe wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Eine Woche nach der Niederlage in Metzingen verbuchte die HSG einen Heimsieg über Bayer Leverkusen.

Blomberg-Lippe bezwang die Leverkusenerinnen am Samstagabend mit 25:20 (14:13). Das Duell in der Halle an der Ulmenallee in Blomberg verlief in der ersten Halbzeit weitgehend ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für die Gastgeberinnen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kontrollierte Blomberg-Lippe das Spiel offensiv und defensiv - HSG-Rechtsaußen Judith Tietjen warf die erste Fünf-Tore-Führung des Duells heraus, als sie in der 36. Minute zum 19:14 traf. Das Bayer-Team fand nicht mehr richtig in die Partie zurück, am Ende stand ein souveräner Heimsieg der Lipperländerinnen vor 894 Zuschauern.

Beste Torschützin des Duells war Tietjen mit insgesamt fünf Treffern. Ein Erfolgsgarant für Blomberg-Lippe war auch Torhüterin Melanie Veith, der insgesamt zwölf Paraden gelangen.

Die HSG belegt aktuell den fünften Tabellenplatz, Bayer ist Achter.

Solingen-Gräfrath kassiert Heimniederlage

Ebenfalls am Samstag musste der Tabellenzwölfte HSV Solingen-Gräfrath eine 28:32-(14:15)-Heimniederlage gegen die TuS Metzingen hinnehmen. Dabei konnten sich die Gäste in der zweiten Halbzeit allmählich absetzen.

BVB-Frauen holen souveränen Sieg

Borussia Dortmund verbuchte einen souveränen 33:16-(17:11)-Heimsieg gegen den BSV Sachsen Zwickau. Für die Dortmunderinnen war es der achte Pflichtspiel-Sieg in Folge. Die BVB-Frauen belegen den zweiten Tabellenrang der Bundesliga.