WDR-Sport 1. FC Bocholt baut Führung in Regionalliga West aus Stand: 25.11.2023 16:58 Uhr

Der 1. FC Bocholt hat seine Führung in der Fußball-Regionalliga West ausgebaut. Der Spitzenreiter profitierte am Samstag davon, dass Fortuna Köln überraschend Federn ließ.

Dank eines Eigentores von Tony Reitz (44. Minute) feierten die vom ehemaligen Gladbacher Profi Dietmar Hirsch trainierten Bocholter einen knappen 1:0-Sieg gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Der 1. FC ist damit seit nunmehr 13 Spielen ohne Niederlage.

Fortuna Köln verliert zu Hause gegen Rödinghausen

In diese Zeit fiel unter anderem ein 2:1-Erfolg gegen Verfolger Fortuna Köln, der nun erneut Federn ließ. Gegen den SV Rödinghausen unterlagen die Kölner am Samstag vor eigenem Publikum mit 1:3 (0:2). Nach Gegentreffern durch Ramien Safi (2./56.) und Eros Dacaj (45.) fiel der einzige Fortuna-Treffer durch Justin Steinkötter viel zu spät (77.).

Rot-Weiß Oberhausen machte in der Tabellen durch den 4:1 (3:0)-Sieg gegen die U23 des SC Paderborn einen Sprung auf Platz fünf. Michel Niemeyer (17.), Matona-Glody Ngyombo (31.), Martin Ens (Eigentor/38.) und Tobias Boche (84.) trafen für RWO, Adrian Bravo Sanchez erzielte das Tor für den Sportclub (52.).

Aachen schlägt Schlusslicht Velbert knapp

Kilian Pagliuca (M.) von Alemannia Aachen im Duell mit Manuel Schiebener (l.) von der SSVg Velbert.

Alemannia Aachen bleibt auch nach dem 17. Regionalliga-Spieltag auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Die Alemannia gewann bereits am Freitagabend beim Schlusslicht SSVg Velbert mit 1:0 (1:0) und hat mit nun 32 Punkten zum Tabellenzweiten Fortuna Köln aufgeschlossen. Dustin Wilms erzielte in der 17. Minute das Tor des Tages für die Alemannia.

Lippstadt und Wiedenbrück trennen sich remis

Im Tabellenkeller hat der SC Wiedenbrück en SV Lippstadt auf Distanz gehalten. Im direkten Duell trennten sich beide Mannschaften 1:1. Viktor Maier brachte die Lippstädter in der 31. Minute zunächst per Strafstoß in Führung. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Ben Vincent Hüning noch zum Ausgleich für Wiedenbrück.

In der Tabelle bleiben die Wiederbrücker mit 17 Punkten nach 17 Spielen über den Strich. Der SV Lippstadt verpasste einen Befreiungsschlag und steht mit 13 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz.

Spekaktel zwischten Düsseldorf II und Köln II

Einen Rang davor steht die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf, die in einem torreichen Duell den 1. FC Köln II mit 3:2 besiegte. Dabei brachte Deniz-Fabian Bindemann (14.) per Eigentor und Justin Diehl (31.) die Kölner noch in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Nicolas Hirschberger stellte aber schon in der 51. Minute den Anschluss her. In der Schlussphase drehten die Fortunen das Spiel dann innerhalb von nur zwei Minuten. Zunächst machte Bindemann sein Eigentor wieder gut (81.), dann traf Mechak Quiala-Tito (83.) zum Düsseldorfer Sieg.