3. Liga SV Sandhausen patzt gegen Arminia Bielefeld Stand: 19.04.2024 21:12 Uhr

Am 34. Spieltag der 3. Liga verlor der SV Sandhausen 1:2 gegen Arminia Bielefeld und ließ damit wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen.

Nach der 1:4-Niederlage gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten aus Saarbrücken am vergangenen Spieltag wollten die Sandhäuser gegen Bielefeld unbedingt wieder punkten. SVS-Trainer Jens Keller schickte eine auf sechs Positionen veränderte Startelf ins Heimspiel.

SVS-Keeper Rehnen verhindert frühe Führung der Gäste

Bereits in der sechsten Minute gab es einen Elfmeter für die Gäste aus Bielefeld, weil Edvinas Girdvainis den Bielefelder Fabian Klos im Strafraum am Trikot festhielt. Merveille Biankadi scheiterte mit einem schwach geschossenen Elfmeter aber an Nikolai Rehnen. Damit vergaben die Gäste, für die es um wichtige Punkte im Abstiegskampf der 3. Liga ging, die Möglichkeit zur frühen Führung im Hardtwaldstadion.

Danach gab es zunächst wenige gute Torchancen. Arminia Bielefeld hatte mehr Ballbesitz, aber erst kurz vor der Pause wieder eine gute Möglichkeit. Nach einer scharfen Hereingabe kam Torwart Rehnen kurz vor Bielefelds Klos an den Ball. Maël Corboz verpasste den Nachschuss. Weil es auch dem SV Sandhausen an Genauigkeit in der Offensive fehlte, ging es mit 0:0 in die Halbzeitpause.

SV Sandhausen geht in Führung, aber Bielefeld gewinnt

In der 55. Minute waren es dann die Gastgeber, die durch Luca Zander in Führung gingen. Nach einem sehenswerten Doppelpass mit Alexander Mühling zog er aus spitzem Winkel ins lange Eck der Arminia.

Der Ausgleich für die Bielefelder fiel dann durch einen Foulelfmeter in der 73. Minute. Nikolai Rehnen brachte zunächst Monju Momuluh im Strafraum zu Fall. Leandro Putaro rutschte beim Elfmeter-Schuss zwar weg und schoss sich selbst an, aber der Ball landete rechts im Tor. Trotz Protest der Gastgeber zählte der Treffer. Für Sandhausen kam es dann noch unglücklicher. In der 86. Minute brachte Maël Corboz den Ball wieder vor das SVS-Tor. Tim Knipping und Kaito Mizuta kämpften um den Ball, der schließlich im Tor war und als Knippings Eigentor gewertet wurde. Damit drehte Bielefeld das Spiel im Hardtwaldstadion und das Team von Jens Keller ließ wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen.

Bielefeld gegen Lübeck, Sandhausen in Duisburg

Der SV Sandhausen liegt zunächst mit 52 Punkten auf Tabellenplatz sechs und hat drei Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. Bielefeld verbessert seine Ausgangslage im Abstiegskampf und steht mit 41 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Am Freitagabend beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge neun Punkte. Die Arminia empfängt am kommenden Wochenende den VfB Lübeck. Der SV Sandhausen ist beim MSV Duisburg zu Gast.