Am Tag der Olympia-Eröffnung Brandanschläge auf französisches Schnellzugnetz - Züge von und nach BW und RLP stark verspätet Stand: 26.07.2024 15:24 Uhr

Gegen das TGV-Netz hat es zum Beginn der Olympischen Spiele in Paris einen "massiven Angriff" gegeben, so die Bahngesellschaft SNCF. Auch der Zugverkehr zwischen Süddeutschland und Frankreich ist gestört.

Den Start in die Olympischen Sommerspiele in Paris hat sich Frankreich wohl anders vorgestellt: Am Tag der Eröffnungsfeier haben Unbekannte Anschläge auf das Schnellzugnetz der französischen Bahn SNCF verübt. In der Nacht zu Freitag seien unter anderem Brandanschläge verübt worden, um Einrichtungen zu beschädigen, teilte die Bahngesellschaft am Vormittag mit.

Demnach gab es Angriffe auf drei der vier TGV-Linien, darunter die Ostroute zwischen Paris und Straßburg. Dadurch wirken sich die Anschläge auch auf Verbindungen des französischen Hochgeschwindigkeitszugs TGV sowie des ICE zwischen Frankreich und Deutschland aus.

Die SNCF sprach von einem "massiven Angriff" mit dem Ziel, das Netz lahmzulegen. Der Verkehr auf den betroffenen Strecken sei "stark beeinträchtigt", es seien 800.000 Fahrgäste betroffen. Inzwischen arbeitet die Bahngesellschaft mit Hochdruck an den Reparaturen im Netz.

Die ARD-Korrespondentin Carolin Dylla berichtet aus Paris über die Anschläge und die Auswirkungen:

Verspätungen und Ausfälle zwischen Deutschland und Frankreich

Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte dem SWR, alle Schnellzug-Verbindungen von Deutschland nach Frankreich seien betroffen. Man sei im "engen Austausch" mit den französischen Kollegen der SNCF. Es komme zu Verspätungen und Zugausfällen, weil die Züge in Frankreich großräumig umgeleitet werden müssten, so der Bahn-Sprecher.

Stuttgart - Karlsruhe - Paris: Die ICE- und TGV-Verbindungen zwischen Stuttgart und Paris über Karlsruhe sind zurzeit stark verspätet. Reisende müssen mit bis zu zwei Stunden Verspätung rechnen. Laut der Verkehrsauskunft der Deutschen Bahn fallen zwischen Stuttgart und Paris mindestens zwei Verbindungen aus.

Mannheim - Karlsruhe - Paris: Auch hier sind die Verbindungen aktuell deutlich verspätet.

Mannheim - Kaiserslautern - Paris: Auf dieser TGV- und ICE-Verbindung können laut einer Bahn-Sprecherin einzelne Züge fahren, allerdings gibt es auch Zugausfälle.

Für die Strecke Paris - Karlsruhe über Straßburg hieß es am Nachmittag von der SNCF, dass eine normale Wiederaufnahme des Verkehrs für Samstag erwartet werde. Nach Angaben der SNCF auf ihrer Website hat sie den Verkehr auf der Ost-Schnellstrecke zwischen Paris und Straßburg seit 10:30 Uhr wieder schrittweise aufgenommen.

Vom Bahnhof Kaiserslautern berichtete am Mittag SWR-Reporterin Verena Lörsch:

Zugbindung aufgehoben

Die Deutsche Bahn geht aber nicht davon aus, dass es größere Auswirkungen auf den weiteren innerdeutschen Zugverkehr geben wird. Bei Zugtickets für Verbindungen zwischen Frankreich und Deutschland, die am 26. Juli gekauft wurden, hat die DB die Zugbindung aufgehoben. Reisende können somit andere Verbindungen zu ihren geplanten Ankunftszielen nutzen und zu späteren Zeitpunkten abreisen. Fahrgäste sollten sich laut der DB vor Reiseantritt über ihre Verbindungen informieren. Das gehe über die DB-App, die Website oder per Telefon.

SWR-Reporter Philipp Behrens schildert um 10:30 Uhr seine Eindrücke vom Mannheimer Hauptbahnhof:

SNCF: Gezielt Feuer gelegt

Brandstifter hätten gezielt Feuer an Anlagen entlang der Hochgeschwindigkeitsstrecken gelegt, die die Hauptstadt Paris mit dem Westen, Norden und Osten des Landes verbinden, so die SNCF. Betroffen ist dadurch auch der Eurostar unter dem Ärmelkanal zwischen Paris und London. An den Tatorten wurden jeweils Leitungen mit zahlreichen Glasfaserkabeln in Brand gesetzt, die für die Sicherheit der Züge und die Weichenstellungen wichtig sind. Die Bahnlinie im Südosten des Landes sei nicht betroffen, dort wurde laut SNCF "ein böswilliger Akt vereitelt".

"Alles weist darauf hin, dass es sich um mutwillige Aktionen handelt", sagte der französische Verkehrsminister Patrice Vergriete. "Die Indizien deuten auf Brandstiftung", fügte er hinzu. Wer hinter den Anschlägen steckt und ob sie politisch motiviert sind, war zunächst unklar.

SNCF rechnet für das ganze Wochenende mit Problemen

Die SNCF teilte weiter mit, die "Situation dürfte mindestens das ganze Wochenende anhalten, während die Reparaturen durchgeführt werden". Das Unternehmen rief die Fahrgäste auf, ihre Reisen zu verschieben und nicht zu den Bahnhöfen zu kommen. So fuhr am Pariser Bahnhof Montparnasse den gesamten Vormittag lang kein einziger Zug.

In Paris sollen am Abend die Olympischen Spiele mit einer spektakulären Feier auf der Seine eröffnet werden. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat zu den Brandanschlägen Ermittlungen aufgenommen.

Flughafen Basel-Mulhouse nach Bombenalarm wieder offen

Wegen eines Alarms ist der EuroAirport Basel-Mulhouse am Freitag zeitweise gesperrt worden. Das Terminal sei am Vormittag "aus Sicherheitsgründen" geräumt und geschlossen worden, teilte der Flughafenbetreiber mit. Nach Angaben der französischen Polizei hatte es einen Bombenalarm gegeben.

Später wurde der Flughafen wieder geöffnet und der Flugbetrieb nach und nach hochgefahren. Passagiere sollten sich bei ihren Fluggesellschaften über ihre Flüge informieren, so der Airport-Betreiber. Die Hintergründe des Alarms sind noch unklar.

Sendung am Fr., 26.7.2024 12:00 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

