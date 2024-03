Fußball | Bundesliga "Zum ersten Mal wieder richtig schön": VfB Stuttgart sorgt für große Euphorie Stand: 27.03.2024 14:50 Uhr

Tabellendritter, seit acht Spielen ungeschlagen, vier erfolgreiche Nationalspieler: Die Stimmung beim VfB Stuttgart könnte besser kaum sein. Die Fans der Schwaben träumen bereits von der Champions League.

Der VfB Stuttgart und seine Fans schweben derzeit auf Wolke sieben. Nach zuletzt acht Spielen ohne Niederlage, inklusive sieben Siegen und 22 von 27 möglichen eingefahrenen Punkten in der Rückrunde der Bundesliga, könnte es bei den Schwaben derzeit nicht viel besser laufen. Auf Rang drei liegend befindet sich der Verein auf bestem Wege in Richtung Champions League.

Auch in der deutschen Nationalmannschaft sorgen die vier von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierten VfB-Kicker um Maximilian Mittelstädt, Chris Führich, Deniz Undav und Waldemar Anton für Furore.

Allen voran Mittelstädt machte nach seiner starken Leistung beim 2:0-Sieg gegen Frankreich am vergangenen Samstag auch am Dienstagabend gegen die Niederlande (2:1) mit einem Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1 auf sich aufmerksam.

Eine große Euphorie rund um den VfB Stuttgart ist vor dem baden-württembergischen Derby in der heimischen Arena gegen den FC Heidenheim am Ostersonntag (17:30) längst entfacht, auch bei den Anhängern. "Die Jungs machen das echt klasse zurzeit, wirklich unbeschreiblich", sagt einer von fast 1.000 Fans, die es zu einer der Trainingseinheiten unter der Woche zog.

Hunderte Fans schauen sich das Training des VfB Stuttgart an.

VfB-Fans genießen nach jahrelanger Depression die Euphorie in Stuttgart

Doch das war beim VfB Stuttgart nicht immer so. Vor allem in den letzten Jahren gab es für die leidgeprüften Fans außer dem Wiederaufstieg in die Bundesliga oder dem Klassenerhalt nicht viel zu feiern. "Das ist zum ersten Mal wieder so richtig schön. Wenn man in meinem Alter ist, dann kennt man ja eher die schlechten Zeiten. Da ist das mal wieder etwas ganz Besonderes, dass es gut läuft", sagt eine junge Frau mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Das jetzt hier noch einmal zu erleben, nach der langen Zeit, ist natürlich klasse. Auch wenn es dieses Jahr wohl nicht die Meisterschaft wird, ist die Euphorie genau so groß wie damals oder geht vielleicht sogar darüber hinaus." VfB-Fan

Champions-League-Teilnahme für den VfB Stuttgart zum Greifen nahe

Mit 56 Zählern hat der VfB Stuttgart bei acht verbleibenden Spielen sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund und sieben auf Leipzig, das auf Rang fünf, dem ersten Nicht-Champions-League-Platz liegt. Eine Europa-League-Teilnahme dürfte den Stuttgartern nicht mehr zu nehmen sein. Schon in den kommenden zwei Wochen könnte der VfB seinen Platz im internationalen Geschäft offiziell klarmachen.

Das hatte es zuletzt vor elf Jahren gegeben. In der Saison 2012/2013 war man damals im Achtelfinale der Europa League an Lazio Rom gescheitert. Der Torschütze beim 1:3 im Rückspiel: Tamás Hajnal. Letztmals in der Champions League spielte der VfB vor 14 Jahren. Auch dort war im Achtelfinale Schluss. Der Gegner: FC Barcelona.

Bald schon könnte es wieder so weit sein - der VfB in der Königsklasse gegen Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City oder Inter Mailand. Doch wäre das aktuelle Team diesen Gegnern gewachsen? Ein Fan ist sich dessen sicher: "Ich glaube, wenn das Team so zusammenbleibt, kann es auf jeden Fall mithalten. Ausgeliehene Spieler wie Alexander Nübel oder Deniz Undav zu halten, wäre in meinen Augen wichtig. Wichtiger als Neuzugänge."

Wird Angelo Stiller der fünfte VfB-Kicker im DFB-Team von Julian Nagelsmann?

Eine maßgebliche Rolle beim Stuttgarter Erfolg spielt in dieser Saison auch Sommer-Neuzugang Angelo Stiller. Der 22-Jährige konnte die Erwartungen vieler übertreffen und hat sich zu einem mehr als adäquaten Ersatz für Wataru Endo entwickelt.

Neben den vier deutschen Nationalspielern steht auch Stiller bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ganz oben auf der Liste als potentieller EM-Kandidat. Mit weiteren guten Leistungen besteht durchaus noch eine Rest-Chance, dass er im Sommer bei der Heim-Europameisterschaft dabei ist.

Angelo Stiller ist Studiogast bei SWR Sport Am kommenden Sonntag (31. März) wird Angelo Stiller bei SWR Sport (21:45 Uhr) als Gast im Studio sein.

Sendung am Di., 26.3.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg