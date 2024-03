3. Liga Waldhof siegt im Kellerduell gegen Bielefeld Stand: 15.03.2024 21:04 Uhr

Waldhof Mannheim hat sich im Duell mit Arminia Bielefeld drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erkämpft – und das auch, weil ein Debütant im Tor ein starkes Spiel machte.

"Waldhof gibt nie auf", hatten die Mannheimer Fans in großen Lettern auf ein Banner geschrieben und das im Stadion vor dem Anpfiff gegen Arminia Bielefeld als Motto ausgegeben – und sie sollten Recht behalten. Denn Waldhof Mannheim erarbeitete sich gegen die Gäste aus Ostwestfalen am Freitagabend ein 1:0 (1:0). Samuel Abifade machte mit seinem Kopfball zur Führung in der 33. Minute den Unterschied. Mit dem Sieg rückt der Waldhof auf zwei Punkte an die Arminia ran, bleibt in der Tabelle der 3. Liga aber erst einmal auf Platz 17.

Arminia Bielefeld gehört die Anfangsphase

Den besseren Beginn aber erwischten die Gäste aus Bielefeld. Nach elf Minuten tauchte Merveille Biankadi allein vor Keeper Omer Hanin auf, der erstmals beim Waldhof ran durfte und Stammkeeper Lucien Hawryluk ersetzte. Hanin verhinderte die Führung der Arminia mit einer starken Fußabwehr. Nicht einmal fünf Minuten später musste Hanin erneut aus seinem Kasten eilen, denn Sam Schreck tauchte nach dem Zuspiel von Fabian Klos im Strafraum auf, setzte den Ball aber deutlich neben das Tor (16.).

Der Waldhof bemühte sich, die Partie zu beruhigen und spielte sich in der 29. Minute dann die erste gute Möglichkeit zur Führung heraus. Nach einer Flanke kam Martin Kobylanski am zweiten Pfosten zum Abschluss, konnte den Ball aus spitzem Winkel aber nicht im Tor unterbringen.

Besser machte es nur vier Minuten später Abifade. Er kam ebenfalls nach einer Flanke zum Kopfball und drückte den Ball zur Führung über die Linie. Vor dem Treffer war Christopher Lannert nach einem Zweikampf zu Boden gegangen, die Szene aber war nicht abgepfiffen worden.

Pausenführung für Waldhof Mannheim

Die Gäste aus Bielefeld aber zeigten sich unbeeindruckt und tauchten durch Goalgetter Klos in der 37. Minute erneut vor Keeper Hanin auf. Der aber war abermals zur Stelle und hielt das 1:0 für die Hausherren mit einer starken Parade fest. In der 43. Minute rettete dann bei der nächsten Großchance der Arminia das Aluminium. So ging es mit der glücklichen Führung für den Waldhof in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Hausherren, diesmal durch Terrence Boyd (54.), die erste Möglichkeit heraus. Im Gegenzug aber erhöhte Bielefeld den Druck und prüfte Hanin erneut, der Schlussmann aber war weiter ein sicherer Rückhalt für den Waldhof.

Bielefeld verpasst den Ausgleich

Die Partie wurde nun zusehends hitziger und zerfahrener. Nassim Boujellab hätte nach einem Fehlpass aus der Mannheimer Defensive zum Ausgleich treffen können, sein Abschluss aber war nicht präzise genug (71.). In der 78. Minute verhinderte dann erneut das Aluminium, in diesem Fall die Querlatte, den Bielefelder Treffer.

In der Schlussphase drängten die Gäste den Waldhof tief in die eigene Hälfte, Entlastung gelang nur selten. In der 90. Minute aber war es Jonas Carls, der auf 2:0 hätte stellen können, vergab aber die beste Chance für die Mannheimer im zweiten Durchgang. Am Sieg aber änderte auch die vergebene Möglichkeit nichts mehr. Mannheim holt damit drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Waldhof Mannheim - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0) SV Waldhof Mannheim: Hanin - Klünter, Seegert, Karbstein, Bolay - Rieckmann (23. Wagner), Bahn - Kobylanski (71. Arase), Hawkins (70. Carls), Abifade (60. Jans) - Boyd Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, Schneider, Großer, Oppie - Corboz, Wörl (68. Boujellab) - Biankadi (82. Shipnoski), Schreck (90. Gohlke), Mizuta (68. Yildirim) - Klos Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger Zuschauer: 15.000 Tore: 1:0 Abifade (33.) Gelbe Karten: Karbstein (5), Hawkins (4), Hanin, Carls, Bahn (3) - Boujellab (4), Yildirim (5), Gohlke (2)

Sendung am Sa., 16.3.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR