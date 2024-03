Fußball | Meinung VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß sorgt für Klarheit Stand: 08.03.2024 12:51 Uhr

In der wichtigsten Saisonphase verkündet der VfB die Vertragsverlängerung mit Sebastian Hoeneß und erhält damit die Ruhe im Verein. Eine so richtige wie zukunftsträchtige Entscheidung, meint SWR Sportreporter Günther Schroth.

Was für ein Statement: Während Gott und die Welt versucht, Sebastian Hoeneß zum nächsten Bayern-Coach hoch- und wegzujubeln, macht der VfB-Trainer eine an Klarheit nicht zu überbietende Mitteilung: Sebastian Hoeneß verlängert seinen Vertrag. Klarheit ist ja das Wort der Stunde im Trainerbereich. Das haben wir Thomas Tuchel zu verdanken: "Klarheit bringt Freiheit", so Tuchel nach seiner Ausbootung bei den Bayern. Die Klarheit bei den Bayern aber drohte zur maximalen Unklarheit beim VfB zu werden. Der Verein kann im Schlussdrittel der Saison die Champions League klarmachen. Aber plötzlich fingen sie dort an, den Gänseblümchen die Blütenblätter auszureißen: "Er verlässt mich, er verlässt mich nicht, er verlässt mich, er verlässt mich nicht…" Sebastian Hoeneß hat jetzt diesem selbstzweiflerischen Herumzögern das notwendige Ende bereitet. Und das auf eindrucksvolle Weise.

Vertrag verlängert - Spekulationen beendet

Er verlängerte einfach seinen Vertrag und erstickte damit alle leistungsfeindlichen Spekulationen. Spieler, die man halten will, wissen jetzt, was auf sie zukommt – und vor allem: wer auf sie zukommt. Will man Hochkaräter wie Guirassy, Undav oder Führich halten, dann hat man jetzt schon mal das Wichtigste richtig gemacht. Nämlich mit Sebastian Hoeneß den Mann weiter verpflichtet, mit dem sich dieser so überraschend erfolgreiche und klare Stuttgarter Fußball erklären lässt.

Es gibt diese Trainer, die etwas können, was nur wenigen Führungskräften gegeben ist. Die heißen Christian Streich, Frank Schmitt oder Jürgen Klopp. Das sind die Trainer, für die sich Spieler beide Beine ausreißen. Die Trainer, die mit Wohlwollen, Klarheit und großer fachlicher Expertise ihre Spieler aufbauen. Die sogenannten "Spielerbessermacher". Sebastian Hoeneß, so finde ich, gelingt nämlich genau das überdurchschnittlich gut. In der Liga reiben sie sich die Augen, was er aus scheinbar mittelmäßigen Talenten wie Maximilian Mittelstädt gemacht hat. Und den vielen anderen scheinbar mittelmäßigen Talenten, die es zuhauf gibt, wird nicht entgangen sein, welche fußballerische Zukunft man bei Sebastian Hoeneß und dem VfB Stuttgart haben kann.

Beim VfB herrscht neue Klarheit

Die neue Klarheit beim VfB hat das Potenzial, den Verein in eine lichte Fußballzukunft zu führen. Die junge Crew, die dort für dieses Führen verantwortlich ist, hat erkannt: es sind die Trainer, die funktionierende Mannschaften hervorbringen. Die, denen man Vertrauen entgegenbringt, denen man Zeit gibt und die mit Klarheit und Weitsicht führen können. Jürgen Klopp in Liverpool, Frank Schmidt in Heidenheim, Christian Streich in Freiburg. Und jetzt Hoeneß in Stuttgart? Ich jedenfalls mag es ihm und dem Verein nur wünschen. Klarheit bringt nicht nur Freiheit. Sie bringt vor allem auch Zukunft. Und die kann dem VfB Stuttgart mit diesem Trainer weit offen stehen.