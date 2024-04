Volleyball | Deutsche Meisterschaft Überraschung in Berlin: Friedrichshafen mit Auftaktsieg Stand: 15.04.2024 21:56 Uhr

Der VfB Friedrichshafen hat überraschend den ersten Punkt in der Final-Serie der Volleyball-Bundesliga aus Berlin entführt. Die Häfler siegten mit 3:2 gegen die Berlin Recycling Volleys.

Zu Beginn des Spiels schaffte es keines der beiden Teams sich entscheidend abzusetzen. Erst gegen Ende des ersten Satzes spielte sich der VfB Friedrichshafen einen kleinen Vorsprung heraus und holte sich den ersten Durchgang mit 25:22. Berlin schlug aber umgehend zurück. Schon zur Mitte des zweiten Satzes hatten sich die Hauptstädter komfortabel abgesetzt, am Ende hieß es 25:18 für die Volleys aus Berlin.

Etwas weniger deutlich dann der dritte Satz. Die Häfler hielten zwar lange gut mit, am Ende siegten die in den Playoffs bisher ungeschlagenen Berliner aber dennoch. Mit 25:21 holte Berlin auch Satz drei - und damit auch die 2:1-Satzführung für die Hausherren. Wer jedoch dachte, dass der VfB Friedrichshafen das Spiel gegen den Favoriten nun abschenken würden, der irrte. Die Häfler bäumten sich nochmal auf holten den vierten Satz mit 25:20 und glichen somit nach Sätzen aus - 2:2. Das Spiel sollte also im Tiebreak in Satz fünf entschieden werden.

Friedrichshafen siegt im Tiebreak

Mit dem Momentum aus Satz vier auf ihrer Seite liefen die Friedrichshafener sofort heiß und führten bald mit fünf Punkten Vorsprung (11:6). Beim Stand von 14:10 hatte Friedrichshafen den ersten Matchball, den Berlin jedoch noch abwehren konnte. Dennoch: drei weitere Matchbälle blieben den Häflern. Diese benötigten sie jedoch nicht. Michal Superlak verwandelte bereits den zweiten Matchball zum 15:11.

Der VfB Friedrichshafen entführte damit den Sieg aus der Hauptstadt und geht in der Best-of-Five-Serie überraschend mit 1:0 in Führung. Die Volleys aus Berlin haben aber bereits am Mittwoch die Chance zurückzuschlagen. Dann findet Spiel zwei in Friedrichshafen statt.

Sendung am Di., 16.4.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg