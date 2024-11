Rhythmische Sportgymnastik TSV Schmiden gewinnt Deutsche Meisterschaft Stand: 23.11.2024 21:58 Uhr

Die Gymnastinnen des TSV Schmiden haben am Samstagabend das Triple geholt. Nach den Meistertiteln in den Jahren 2022 und 2023 siegten die Schwäbinnen auch in diesem Jahr.

In eigener Halle hieß es am Ende im entscheidenden Duell um die Meisterschaft 28:2 für den TSV Schmieden. Mit einer souveränen Leistung hatten die Gymnastinnen um Olympiasiegerin und Fünffach-Weltmeisterin Darja Varfolomeev den Sieg geholt und kürten sich damit zum dritten Mal nacheinander zum Deutschen Meister. Mit jeweils acht Zählern waren es Varfolomeev und Anna-Maria Shatokhin, die ihr Team in der Scorerliste anführten.

"Ich sehe ganz viele Zuschauer, die heute gekommen sind. Meistens haben wir nicht so eine volle Halle, um so mehr freue ich mich, dass jetzt so viele jetzt für unseren Sport interessieren", freute sich Varfolomeev nach dem Titelgewinn. "In der Heimat zu turnen ist natürlich noch schöner, weil Du die Fläche bereits kennst. Du bist schon einmal auf ihr gestartet und du kennst natürlich auch viele Leute, die extra kommen, um dich anfeuern. Da liegt einem so ein Wettkampf noch mehr am Herzen»", so die 18-Jährige.

Dritte wurden am Samstag die Gymnastinnen von Eintracht Frankfurt, die im kleinen Finale mit 24:3 gegen den Berliner TSC gewannen.