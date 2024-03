Fußball | EM in Stuttgart Trophy-Tour gestartet: EM-Pokal in Stuttgart Stand: 22.03.2024 17:40 Uhr

Mit der sogenannten Trophy Tour, der Reise des EM-Pokals durch die EM-Städte 2024, soll die Vorfreude auf das Turnier im Sommer entfacht werden.

Aus einem roten Bus sind Célia Sasic und Turnierdirektor Philipp Lahm ausgestiegen und haben den EM-Pokal an Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper übergeben. Es ist der Startschuss für die Trophy Tour. Etwa 200 Menschen hatten vor dem Stuttgarter Schloss auf die Ankunft des Pokals gewartet. Bis zum 14. Mai können Fans an allen zehn Austragungsorten des Turniers die Henri-Delaunay-Trophäe aus der Nähe besichtigen, die nach dem Endspiel am 14. Juli in Berlin der kommende Europameister erhalten wird.

Lahm freut sich auf die Fußballstadt Stuttgart

Der Start der Tour sei der "nächste Meilenstein" vor der Europameisterschaft, sagte EM-Turnierdirektor Philipp Lahm. Man wolle damit Vorfreude erzeugen. "Es ist nicht selbstverständlich, dass die Fans so nahe an den Pokal kommen." Im Königsbau am Schlossplatz wird der EM-Pokal noch einmal am Samstag (10.00 bis 20.00 Uhr) zu sehen sein.

Der ehemalige VfB-Spieler Lahm setzt auch auf die Stuttgarter Fans und ist von der schwäbischen Fußballstadt überzeugt. Das Stadion mache die Stadt zu einem tollen Fußballstandort und die Leute seien absolut positiv fußballverrückt. "Und das ist zusammen mit der Begeisterung, die ich auch 2006 hier in Stuttgart erleben durfte, einfach ein absolut toller Standort."

EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in Stuttgart

In Stuttgart sollen während der EM fünf Spiele stattfinden: vier Vorrunden-Partien und ein Viertelfinale. Das erste Gruppenspiel zwischen Slowenien und Dänemark ist für den 16. Juni angesetzt, drei Tage später trifft Gastgeber Deutschland auf Ungarn.

Sendung am Fr., 22.3.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg