SWR Sport | 14.04.2024 SWR Sport mit Jamie Leweling vom VfB Stuttgart Stand: 12.04.2024 12:23 Uhr

Jamie Leweling hat gegen Dortmund das beste Spiel seiner Karriere für den VfB Stuttgart gemacht. Erster Höhepunkt nach einer bärenstarken Saison, in der er bei jedem Spiel eingesetzt wurde.

Die VfB Fans schwärmen von Jamie Leweling, der 23-Jährige Leihspieler von Union Berlin hat sie in dieser Saison beim letzten Spiel gegen Dortmund restlos überzeugt. Jetzt wünschen sie sich, dass der pfeilschnelle Offensiv-Mann beim VfB Stuttgart bleibt. Wir reden mit ihm über seine Zukunft, den Wohlfühlfaktor in Stuttgart und von welcher Nationalmannschaft er träumt. Denn spielen könnte er für Ghana und Deutschland.

Jamie Leweling: DJ in der VfB Kabine

Jamie Leweling ist der Stimmungsmacher in der VfB-Kabine. Wir fragen den ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler, wer seinen Musikgeschmack teilt und wen er noch überzeugen muss.

Der VfB Stuttgart kann gegen Frankfurt einen wichtigen Schritt Richtung Champions League machen

Nach dem großartigen 1:0 in Dortmund stehen die Zeichen beim VfB Stuttgart Richtung Champions League. Eine wichtige Personalie ist jetzt entschieden, Alexander Nübel bleibt für weitere zwei Jahre in Stuttgart. Wir beobachten den Keeper gegen Frankfurt und fragen ihn nach seinen Beweggründen in Stuttgart zu bleiben.

Mainz gegen Hoffenheim: zwei Fanclubs - unterschiedliches Herzblut - und trotzdem befreundet. Geht das?

Die "Harxheimer Wingertsknorze" und die "Kraichgau Brasilianer" haben sich 2009 zufällig auf einem Busparkplatz getroffen und sind seitdem befreundet. Treffen sich immer sowohl in Mainz als auch Sinsheim. Nach dem Spiel geht es nach Harxheim bei Mainz in die Stammkneipe. Ist dann trotz der sportlichen Rivalität wieder alles gut? Wir beobachten es.

Der SC Freiburg bei Darmstadt 98

Die Abschiedstour von Freiburg-Cheftrainer Christian Streich ging mit einem sportlichen Dämpfer weiter. Die Freiburger 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig hat er auf seine Kappe genommen. Im Sonntag-Spiel bei Quasi-Absteiger Darmstadt will er die Fehler revidieren. Wir fassen alle entscheidenden Szenen und Reaktionen zusammen.

Der FCK zwischen Pokal-Euphorie und Liga-Alltag

Was für ein Kontrast: Nach dem Halbfinal-Erfolg in Saarbrücken steht Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale, wo die Pfälzer am 25. Mai auf Favorit Bayer Leverkusen treffen werden. Die Fans sind euphorisiert - aber zugleich unruhig. Denn im Liga-Alltag droht nach der Niederlage beim Hamburger SV der Abstieg. Ragnar Ache ist zurück nach seiner Verletzung und könnte die Pfälzer aus der Abstiegs-Zone schießen

Der Weg nach Paris: Marathon-Star Samuel Fitwi

Mit 18 Jahren ist er zum Laufen gekommen, mittlerweile ist Samuel Fitwi 28 und der beste Deutsche Marathon-Läufer. Wir zeigen die bewegende Geschichte seiner Flucht aus Eritrea bis zu seiner Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris.

Wollen Sie sich aktiv an der Sendung beteiligen? Dann ran an Ihr Smartphone, Tablet oder den PC. Sie können über spannende Fragen und Themen abstimmen, die Ergebnisse werden in Echtzeit veröffentlicht und mit den Studiogästen diskutiert. Und so geht's:

Moderation: Michael Antwerpes

Sendung am So., 14.4.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR