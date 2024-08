Fußball | 2. Bundesliga SSV-Trainer Thomas Wörle: Wir leben in Ulm weiter das Teamwork Stand: 07.08.2024 17:03 Uhr

Mit einer Niederlage gegen Kaiserslautern ist der SSV Ulm 1846 Fußball in die Saison gestartet. "Das ist nicht schlimm" sagt Trainer Wörle vor dem Auswärtsspiel am Freitag in Regensburg.

Thomas Wörle sitzt gut gelaunt im Presse-Container des Ulmer Donaustadions. Bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem nächsten Ligaspiel bei Jahn Regensburg ist ihm nicht anzusehen, dass sein Team den Saisonauftakt gegen Kaiserslautern verloren hat. "Der Gegner hat unsere Fehler sehr effizient ausgenutzt", sagt Wörle im Interview mit dem SWR. In seiner Mannschaft dürfe jeder Fehler machen, es komme darauf an, diese Fehler im Kollektiv wieder wett zu machen. Einen Fehlstart will Wörle in dieser Auftaktniederlage nicht sehen.

SSV Ulm 1846 will weiter das "teamwork" leben

Auch in dieser Saison sollen beim SSV Ulm 1846 alle elf Spieler auf dem Platz verteidigen, das fange beim Stürmer an und höre beim Torwart auf. "Das ist das Teamwork, was wir hier in Ulm leben", so der Trainer der Spatzen. Das heißt jedoch nicht, dass Thomas Wörle mit seiner Mannschaft als Aufsteiger nur verteidigen will. Der SSV könne auch in der Offensive etwas auf den Platz bekommen. Das habe die Mannschaft teilweise im ersten Spiel schon gezeigt. Die Balance zwischen Angriff und Verteidigung sei mittelfristig wichtig, so der Ulmer Cheftrainer.

Fußball ist Können, Wollen und Erfahrung Thomas Wörle, Trainer SSV Ulm 1846

Thomas Wörle weiß, dass fast jede Mannschaft in der Liga mehr Zweitliga-Erfahrung hat als seine Jungs. Fußball bestehe aber nicht nur aus Erfahrung. "Fußball ist Können, Wollen und Erfahrung" sagt der Ulmer Cheftrainer. Letzte Saison habe seine Mannschaft auch wenig Drittliga-Erfahrung gehabt, das habe die Mannschaft aber nicht daran gehindert, sich weiter zu entwickeln.

Dies sei auch die Marschroute für die Saison in der 2. Bundesliga. Ob sich die Mannschaft nach Spiel eins bereits weiter entwickelt hat, wollen sich viele Fans der Spatzen am Freitag live ansehen. 1.200 Ulmer begleiten ihre Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Regensburg.

Sendung am Do., 8.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

Mehr zum SSV Ulm