Weltfrauentag Sexualisierte Gewalt im Stadion bleibt ein Problem Stand: 08.03.2024 08:44 Uhr

Sexualisierte Gewalt ist auch in Fankurven ein Problem. Der SC Freiburg, der 1. FC Heidenheim und der VfB Stuttgart haben mit Schutzkonzepten reagiert.

Sexualisierte Gewalt ist ein gesellschaftliches Problem und macht auch vor den Fußball-Arenen nicht Halt. In der Enge wird wie in anderen Massen an den Po gegrabscht. Ein Torjubel führt zu einem ungewollten Kuss. Es fallen anzügliche Sprüche. Frauen fühlen sich bedrängt, unangenehm berührt, unwohl. "In Einzelfällen reden wir auch vom Hinterherlaufen auf die Toilette", sagt Fußballfan Helen Breit von der Supporters Crew Freiburg. "Die Konsequenzen für die Betroffenen sind sehr groß", sagt Breit: "Ich kenne Frauen, die sind mehr oder weniger im Block aufgewachsen, haben sich nach einem Vorfall dann aber ein halbes Jahr unsicher gefühlt, wie sie sich da jetzt bewegen können."

Menschenmassen begünstigen sexualisierte Gewalt

Sexualisierte Gewalt ist kein besonderes Problem des Fußballs. Breit vergleicht das Stadion mit Diskotheken, mit großen Festen, wo Menschenmassen eng zusammenstehen, "wo man vermeintlich unentdeckt übergriffig werden kann". Antje Grabenhorst vom Netzwerk gegen Sexismus hält den Fußball zwar auch für einen Spiegel der Gesellschaft, aber auch für ein "Brennglas" oder Ort der "Zuspitzung", wie sie sagt. Gerade dort würde es noch "sehr klassische Männlichkeitsbilder" geben, die das Verhalten beeinflussen.

Für einen Aufreger sorgten Ende Januar Fans von Drittligist Rot-Weiss Essen. Im Spiel gegen Preußen Münster zeigten sie ein Plakat mit einer Karikatur einer Kriegerfigur, die einen erigierten Penis in der Hand hält. Daneben stand: "Ist Luisa hier?" "Luisa ist hier" ist in Münster, im Münsteraner Preußenstadion und anderen Orten ein Hilfsangebot für Frauen in unangenehmen Situation. "Ist Luisa hier?" dient als Code. So müssen sich Frauen nicht groß erklären, wenn sie sich an das Sicherheitspersonal wenden.

"Luisa" oder "Lotte" helfen bei sexualisierter Gewalt

Immer häufiger richten Clubs Schutzkonzepte ein, um für Sexismus, Diskriminierung und sexualisierte Gewalt in den Stadien zu sensibilisieren und klarzustellen, diese nicht zu dulden. Und um Hilfe anzubieten. Das Telefon-Angebot, das in Heidenheim beworben wird, kommt vom Bundesamt für Familie. Der Erstliga-Aufsteiger ist nach eigenen Angaben dabei, ein eigenes Awareness-Team dafür aufzubauen.

Andere Clubs sind weiter. Auch bei Bayer Leverkusen hilft "Luisa", bei Hertha BSC lautet die Code-Frage "Wo ist Lotte?" In Freiburg können sich Fans mit dem Wort "Fuchsbau" an Mitarbeiter wenden. Der VfB Stuttgart hat "Das Dächle" als Anlaufstelle eingerichtet. Stadionbesucher in Wolfsburg oder Dortmund bekommen mit "Wo geht's nach Panama?" Hilfe.

Enttabuisierung von sexualisierter Gewalt als Fortschritt

Bettina Rulofs vom Institut für Soziologie und Genderforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln sieht einen Trend: "Wir sehen gesamtgesellschaftlich und im Sport eine Enttabuisierung. Was überfällig ist, weil das Thema zu lange verdrängt wurde, auch im Sport. Denn im Sport und auch in den Stadien soll ja zunächst immer das Positive im Vordergrund stehen."

Dass es immer mehr Hilfsstrukturen gibt, hält Fanaktivistin Breit für "eine gute Entwicklung": "Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, was man mehr machen könnte, außer das ernsthaft zu betreiben - von Präventionsmaßnahmen über Unterstützung im konkreten Fall bis zu einer guten Nachbereitung."

Womöglich hohe Dunkelziffer von sexualisierter Gewalt

Konkrete Zahlen zu Vorfällen in deutschen Arenen gibt es nicht. Die Dunkelziffer dürfte auch hier deutlich höher sein als die Zahl der Vorfälle, die in der Vergangenheit bekannt wurden. Das Bundesfamilienministerium geht davon aus, dass nur ein kleiner Teil der Betroffenen die Übergriffe zur Anzeige bringe. Laut Breit wird die Unterstützung in Freiburg jedoch "regelmäßig in Anspruch genommen".

Schon die Plakate können abschreckend wirken, sagt Rulofs. "Wenn alle zusammen hinschauen und bereit sind, gemeinsam einzuschreiten, um sexualisierte Kommentare und Gewalt zu vermeiden, dann wird die Hürde Gewalt auszuüben, weiter hochgelegt."

Sendung am Fr., 8.3.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell