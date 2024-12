Champions League gegen Bern Rechenspiele: Wie viele Punkte braucht der VfB noch zum Weiterzukommen? Stand: 11.12.2024 08:58 Uhr

Der VfB Stuttgart hat in der Champions League erst vier Punkte erspielt, steht gegen Young Boys Bern unter Druck. Ein Sieg wäre nur der erste Schritt für das Weiterkommen.

Am Mittwochabend empfängt der VfB Stuttgart in der europäischen Königsklasse die Young Boys Bern aus der Schweiz (ab 21 Uhr im Liveticker und Audiostream). Dann soll es für die Schwaben endlich klappen mit dem zweiten Sieg in der Gruppenphase.

Der Sieg ist auch dringend nötig, wenn der VfB noch den Sprung unter die besten 24 Teams und damit in die K.-o.-Runde schaffen will. Die ersten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Plätze 9 bis 24 spielen die restlichen Teilnehmer in den Play-offs aus.

So kommt der VfB Stuttgart noch eine Runde weiter

Da der Modus der Champions League in dieser Saison neu ist, fehlen die Erfahrungswerte, wie viele Punkte zum Erreichen der nächsten Runde nötig sind. Datenanalysten von Opta Sports haben die Gruppenphase vor der Saison von einem Computer 50.000 Mal simulieren lassen - und kamen zu dem Ergebnis, dass Teams mit zehn Punkten eine 99%-Chance auf das Weiterkommen haben. Mit neun Punkten läge die Chance bei 68 Prozent, bei acht Punkten noch bei 16 Prozent.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Joker Woltemade lässt Stuttgart jubeln - DEIN VfB #136 | SWR"

Das bedeutet: Holt der VfB aus den Spielen gegen Bern, bei Slovan Bratislava (21. Januar) und Paris St. Germain (29. Januar) zwei Siege, stehen die Chancen für die Stuttgarter gut. Auch Trainer Sebastian Hoeneß betonte auf der Pressekonferenz vor dem Bern-Spiel, dass er bei zwei Erfolgen vom Sprung ins "Sechzehntelfinale" ausgeht: "Mit sechs Punkten wären wir auf der sicheren Seite."

VfB muss das Belgrad-Spiel vergessen machen

In den meisten Fällen holte der VfB in den Simulationen in der Gruppenphase 13 Punkte, was sicher zum Weiterkommen reichen würde. Bei einer makellosen Bilanz in den letzten drei Spielen würden die Stuttgarter die Erwartungen der Rechenmaschine sogar noch erfüllen.

Dafür wird sich der VfB aber deutlich steigern müssen im Vergleich zum letzten Auftritt in der Königsklasse, als die Schwaben nach einem schwachen Vorstellung bei Roter Stern Belgrad mit 1:5 untergegangen waren. Auch damals war der VfB als Favorit in die Partie gegangen. Bei aller Rechnerei gilt deshalb auch vor dem Spiel gegen Bern, was einst der legendäre BVB-Angreifer Adi Preißler über das Wesen des Fußballs sagte: "Grau is' im Leben alle Theorie - aber entscheidend is' auf'm Platz."

Sendung am Mi., 11.12.2024 20:00 Uhr, SWR Aktuell