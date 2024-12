90. +4 Spielende

90. +2 Beide Mannschaften haben sich mit dem Ergebnis abgefunden und versuchen irgendwie die Zeit von der Uhr zu nehmen. Demirović würde sich gerne noch mit einem Treffer belohnen, aber für den Angreifer soll es heute einfach nicht sein.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90. Łukasz Łakomy Young Boys Gelbe Karte für Łukasz Łakomy (BSC Young Boys)

In der Schlussphase füllen die Akteure noch munter den Spielberichtsbogen, denn auch der einzige Torschütze der Gäste holt sich noch die Gelbe Karte ab. Łakomy umklammert Keitel am Mittelkreis mit beiden Händen. Der Fall ist klar. Taktisches Vergehen, das ergibt eine Verwarnung.

89. Filip Ugrinić Young Boys Gelbe Karte für Filip Ugrinić (BSC Young Boys)

Ugrinić übersieht Stiller hinter sich und trifft den Stuttgarter mit einem hohen Bein. Die Karte gibt es allerdings nicht für das gefährliche Spiel, sondern weil Ugrinić noch ein paar nette Worte an den Schiedsrichter widmet. Diese belohnt der Unparteiische mit einer Gelben Karte.

88. Die Partie neigt sich dem Ende zu und die Stuttgarter steuern in Richtung höchsten Champions-League-Erfolg der Vereinsgeschichte.

86. Fabian Rieder Stuttgart Gelbe Karte für Fabian Rieder (VfB Stuttgart)

Rieder holt sich noch eine glasklare Gelbe Karte ab. Auf der rechten Seite will er Stenzel mit der Hacke bedienen, bleibt allerdings hängen. Danach setzt er mit einer Grätsche nach, trifft aber lediglich den Gegenspieler. Diese Verwarnung hat er sich verdient und zeigt sich auch sehr einsichtig.

84. Auch Stergiou bekommt noch ein paar Minuten in der Innenverteidigung. Zuletzt wurde er häufiger als Außenverteidiger eingesetzt. Heute Abend kommt er für den starken Rouault auf den Platz.

82. Leonidas Stergiou Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Leonidas Stergiou

82. Anthony Rouault Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Anthony Rouault

81. Nach einem Zusammenprall zwischen von Ballmoos und Pfeiffer bleibt letzterer am Boden liegen und muss behandelt werden. Allerdings haben die Gäste schon alles Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft und nach der Behandlung spielt der Innenverteidiger weiter. Bei Kopfverletzungen sollte zwar besondere Vorsicht gelten, das kommt aber häufig zu kurz.

79. Beide Trainer haben nochmal gewechselt. Für YB ist es die letzte Wechselmöglichkeit und Colley bekommt noch ein paar Minuten. Auf der anderen Seite gibt Hoeneß einigen Spielern eine Pause und kann fürs kommende Wochenende schonen.

77. Jarzinho Malanga Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Jarzinho Malanga

77. Chris Führich Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

77. Pascal Stenzel Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Pascal Stenzel

77. Josha Vagnoman Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Josha Vagnoman

76. Maximilian Mittelstädt Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstädt

76. Ebrima Colley Young Boys Einwechslung bei BSC Young Boys: Ebrima Colley

76. Alan Virginius Young Boys Auswechslung bei BSC Young Boys: Alan Virginius

76. Yannik Keitel Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 5:1 durch Yannik Keitel

Den Stuttgartern gelingt in dieser Phase alles! Auf der linken Seite kommt Demirović aus leicht abseitsverdächtiger Position an die Kugel, zeigt einen Übersteiger und geht nach innen. Er bringt das Zuspiel in der Mitte zunächst zu Rieder, der weiterleitet auf Keitel. Aus 21 Metern zentraler Position fackelt der Eingewechselte nicht lange und zieht ab. Sein Flachschuss passt perfekt in die linke Ecke und lässt von Ballmoos keine Chance. Aufgrund der möglichen Abseitsposition von Demirović wurde der Treffer kurz überprüft, bleibt allerdings bestehen. Dadurch stellen die Stuttgarter auf 5:1.

73. Weiterhin scheinen die Schwaben Lust auf Tore schießen zu haben. Sie kombinieren sich weiter munter nach vorne und erarbeiten sich immer wieder Torabschlüsse.

71. Joël Magnin tätigt zwei weitere Wechsel. Für seine Mannschaft geht es in den letzten 20 Minuten allerdings fast nur noch um Schadensbegrenzung.

70. Lewin Blum Young Boys Einwechslung bei BSC Young Boys: Lewin Blum

70. Jaouen Hadjam Young Boys Auswechslung bei BSC Young Boys: Jaouen Hadjam

70. Patric Pfeiffer Young Boys Einwechslung bei BSC Young Boys: Patric Pfeiffer

70. Mohamed Camara Young Boys Auswechslung bei BSC Young Boys: Mohamed Camara

70. Allerdings ist es nicht der Tag des Ermedin Demirović. Der Stürmer wird mit einer perfekten Flanke im Sechzehner gefunden und steht acht Meter vor der Kiste blank vor von Ballmoos. Doch den Kopfball trifft der Stürmer überhaupt nicht gut und der Ball fliegt harmlos am langen Pfosten vorbei.

68. Natürlich ist der Deckel nun drauf. Der VfB wird den zweiten Sieg in dieser Champions-League-Saison einfahren. YB muss nur aufpassen, dass das Ergebnis nicht unverhältnismäßig wird.

65. Josha Vagnoman Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 4:1 durch Josha Vagnoman

Jetzt gibt es für die Gäste eine richtige Packung. Der VfB belohnt sich für ihre Hartnäckigkeit. Immer wieder erobern sie die Bälle schnell zurück, so auch in dieser Szene. Führich behauptet einen geklärten Ball und schickt auf der linken Seite Millot in den Raum. Aus linker Position gewinnt der junge Franzose das Laufduell und bringt eine scharfe Flanke auf gut Glück an den langen Pfosten. Im Sechzehner rückt Vagnogman mit auf, der eine tolle Partie zeigt und belohnt sich ebenfalls mit einem Treffer. Aus sieben Metern kommt er an die Kugel und verwertet die Millot-Hereingabe sicher zum 4:1.

65. Allerdings haben die Stuttgarter nach dem 3:1 die volle Kontrolle über das Spielgeschehen und wollen direkt noch einen Treffer nachlegen.

63. Nach dem Doppelschlag der Gastgeber wechseln die Schweizer. Für Itten, der blass blieb, kommt Ganvoula neu in die Offensive und zudem ersetzt Maleš nun Imeri.

62. Darian Maleš Young Boys Einwechslung bei BSC Young Boys: Darian Maleš

62. Kastriot Imeri Young Boys Auswechslung bei BSC Young Boys: Kastriot Imeri

62. Silvère Ganvoula Young Boys Einwechslung bei BSC Young Boys: Silvère Ganvoula

62. Cedric Itten Young Boys Auswechslung bei BSC Young Boys: Cedric Itten

61. Chris Führich Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 3:1 durch Chris Führich

Und dieser Freistoß bringt die Führung. Alles kümmert sich beim Freistoß von Rieder auf die Mitte. Denn rechts vom Sechzehner rechnen alle mit einer Flanke. Doch der Vorlagengeber vom 2:1 hat eine bessere Idee. Er legt den Ball mit viel Übersicht an den Rückraum ab, wo Führich bereit steht. Aus 19 Metern halblinker Position zirkelt der Nationalspieler das Leder mit viel Technik in die lange Ecke und bringt die Arena in Stuttgart zum kochen.

61. Jaouen Hadjam Young Boys Gelbe Karte für Jaouen Hadjam (BSC Young Boys)

Der VfB will den nächsten Treffer nachlegen und baut weiter Druck auf. Auf der rechten Seite geht Rieder mit Tempo ins Dribbling mit Hadjam, der sich nur mit einem taktischen Foul zu helfen weiß. Dafür gibt es die zweite Gelbe Karte für die Gäste und einen Freistoß aus interessanter Position für die Schwaben.

58. Loris Benito Young Boys Gelbe Karte für Loris Benito (BSC Young Boys)

Der Kapitän der Gäste kommt zu spät in einen Zweikampf mit Stiller und räumt den Torschützen zum 1:1 ab. Das gibt die erste Verwarnung in diesem Spiel.

56. Nach einer langen Überprüfung bleibt der Treffer bestehen. Rieder hält die Kugel um Haaresbreite im Spielfeld. Dadurch behält der Treffer seine Gültigkeit, doch die Diskussionen um die vorschnelle Entscheidung des Linienrichters werden bestehen bleiben.

53. Enzo Millot Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 2:1 durch Enzo Millot

Ein Treffer der für Diskussionen sorgen wird! Einen hohen Ball findet Vagnogman auf der rechten Seite, der Rieder in den Lauf schickt. Rieder zieht nach innen und dabei befindet er sich knapp an der Grenze der Torauslinie und die Fahne des Assistenten schnellt kurz nach oben, doch dann entscheidet er sich um. Rieder spielt weiter, bedient Millot im Zentrum, der aus elf Metern locker einschieben kann. Natürlich beschweren sich alle beim Unparteiischen und der Treffer wird überprüft. Egal ob die Kugel im Aus war oder nicht, der Linienrichter sieht dabei alles andere als gut aus.

51. Einen hohen Steilpass der Gäste auf die linke Seite fängt Vagnogman gut ab. Er wird von Hadjam bedrängt, löst die Situation allerdings stark, indem er den Außenverteidiger anschießt und einen Abstoß herausholt.

48. In der Pause hat es einen Wechsel bei den Stuttgartern gegeben. Karazor bleibt in der Kabine. Ob eine Verletzung vorliegt ist aktuell nicht bekannt, scheint aber wahrscheinlich, wenn der Kapitän für den zweiten Durchgang runtergenommen wird. Für ihn steht Keitel frisch auf dem Feld.

46. Der zweite Durchgang läuft und Sebastian Hoeneß eilt noch durch den Kabinentunnel und verpasst die erste gute Gelegenheit seiner Mannschaft im zweiten Durchgang. Millot schickt Demirović in den Sechzehner der aus 13 Metern halblinker Position abschließen kann. Doch der bosnische Angreifer bleibt heute etwas unglücklich und schiebt die Kugel deutlich am kurzen Pfosten vorbei.

46. Yannik Keitel Stuttgart Einwechslung bei VfB Stuttgart: Yannik Keitel

46. Atakan Karazor Stuttgart Auswechslung bei VfB Stuttgart: Atakan Karazor

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen den VfB Stuttgart und dem BSC Young Boys 1:1 Unentschieden. YB schockte die Hausherren früh mit einem Treffer von Łakomy aus der Distanz, bei welchem Nübel nicht die beste Figur machte (6.). Danach kamen die Stuttgarter allerdings besser ins Spiel und arbeiteten an der direkten Antwort. Nachdem die Hausherren den Druck immer weiter erhöhten, sorgte Stiller mit seinem sehenswerten Treffer für den verdienten Ausgleich (25.). Nach dem 1:1 hatten die Stuttgarter die Partie komplett unter Kontrolle und lieferten einige Torabschlüsse, verpassten es jedoch vor dem Pausenpfiff die Führung zu erzielen. Diese Überlegenheit spiegelt sich auch in der Statistik wieder, die elf Abschlüsse für Stuttgart verbucht und lediglich drei für die Gäste. Dennoch wäre es bisher nur ein Punkt für die Gastgeber und das ist für den VfB an diesem Abend noch zu wenig. Im zweiten Durchgang werden die Schwaben weiter auf die Führung spielen. Bis gleich!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Stuttgart schaltet blitzschnell um und Demirović wird von Rieder in den Lauf geschickt. Den ersten Innenverteidiger Benito schirmt er perfekt ab, doch Camara geht dazwischen und zeigt einen perfekten Zweikampf gegen den Stürmer. Der Innenverteidiger hindert Demirović im letzten Moment am Abschluss und sichert wohl das Unentschieden als Pausenstand.

42. Young Boys lässt sich nun tief fallen und lauert auf die Umschaltsituation. Doch nach der Anfangsviertelstunde lässt die Stuttgart-Defensive nur wenig zu und wirkt hellwach. Seit dem frühen Führungstreffer haben die Gäste in der Offensive ihre Schwierigkeiten.

39. Nach einem abgepfiffenen Zweikampf gegen Stiller regt sich der Torschütze unfassbar beim Schiedsrichter auf und das zu Recht. Er trifft bei seiner Grätsche in der gegnerischen Hälfte nur den Ball und nicht Cedric Itten, der den Pfiff dankend annimmt. Da raubt Kruashvili den Hausherren eine aussichtsreiche Umschaltgelegenheit.

37. Mittlerweile gehört das Spiel komplett den Schwaben. Sie erarbeiten sich Torchance über Torchance, belohnen sich allerdings nicht mit der Führung.

35. Stuttgart nimmt die Einladungen von YB nicht an! Nach einem Abschlag spielen die Schweizer die Kugel am eigenen Sechzehner direkt in die Füße von Karazor, der viel Zeit für das richtige Zuspiel hat. Er will auf der linken Seite Führich im Sechzehner bedienen, der nur noch den Keeper vor sich hätte. Aber das Zuspiel von Karazor ist schwach und zu steil. Somit hat von Ballmoos keine Probleme diesen Pass abzufangen. Da wäre mehr drin gewesen.

33. Nach einer abgewehrten Ecke der Gastgeber kommt die geklärte Kugel in den Rückraum zu Vagnogman. Aus knapp 25 Metern fasst er sich ein Herz und packt den möglichen Sonntagsschuss aus. Doch sein satter Abschluss wird geblockt. Doch die Stuttgarter werden immer mutiger und schrauben an der Führung.

31. Immer wieder füttern die Schwaben Demirović mit Flanken. Diesmal ist es Vagnogman von der rechten Seite, der den bosnischen Angreifer im Zentrum findet. Artistisch zieht er aus zwölf Metern zentraler Position ab, doch sein hoher Abschluss fliegt knapp links neben den Kasten.

28. Nach diesem wichtigen Ausgleich ziehen sich die Stuttgarter wieder etwas weiter zurück und lassen YB kommen. Mit dieser Herangehensweise müssen sie aufpassen nicht zu viel für die Gäste zuzulassen, die weiter ordentlich mitspielen.

25. Angelo Stiller Stuttgart Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Angelo Stiller

Dem VfB gelingt der Ausgleich. Mittelfeldmotor Stiller nimmt im Zentrum fahrt auf und leitet seinen eigenen Treffer ein. Er bedient den aufgerückten Vagnogman auf der rechten Seite im Strafraum, der danach zu Stiller querlegt. Acht Meter vor dem Kasten hat der Sechser vier Gegenspieler vor sich und zeigt waschechte Torjägerqualitäten. Mit der linken Innenseite schiebt er die Kugel zwischen den Verteidigern durch in die kurze Ecke und sorgt mit seinem Treffer für den mittlerweile verdienten Ausgleich.

22. Die altbekannte Rückenlage! Hadjam erobert die Kugel im Strafraum und setzt danach als Verteidiger zum Dribbling an. Das ist meistens keine gute Idee und der Außenverteidiger verliert die Kugel an Millot, der einmal querlegt zu Rieder. Auch Rieder beweist Übersicht und spielt ebenfalls einen Querpass zum besser positionierten Demirović. Aus sieben Metern kann der Angreifer frei abschließen, verfehlt den Querbalken allerdings um über einen Meter. Da muss er eigentlich mehr draus machen.

21. Nübel hat die Kugel im eigenen Sechzehner und weiß nicht ganz wohin damit. Plötzlich hat er eine gute Idee und schlägt das Leder weit nach vorne. Demirović verschafft sich Platz und startet in die gegnerische Hälfte mit viel Platz vor sich. Doch von Ballmoos spielt aktiv mit, eilt aus dem Kasten und kann locker klären.

18. Wieder versucht es Mittelstädt mit einer Hereingabe auf Demirović, aber die YB-Defensive kann klären. Allerdings kommt die Kugel in die zweite Reihe zu Karazor, der aus 22 Metern zentraler Position direkt abzieht. Sein Abschluss kommt stark in Richtung Kasten, fliegt aber knapp über den Querbalken.

16. Nach rund einer Viertelstunde spricht nicht nur der Spielstand für die Gäste. YB zeigt sich auch auf dem Feld körperlich präsenter und spielt hart an der Grenze. Dadurch unterbinden sie immer wieder Stuttgarter Angriffe, die die Zweikämpfe bisher noch nicht so annehmen können.

14. Stuttgart liefert den nächsten Abschluss. Nach einer schwachen Seitenverlagerung kann Athekame nur unzureichend klären und Mittelstädt erobert sich die Kugel auf dem linken Flügel zurück. Er bringt eine Hereingabe aus dem Halbfeld zu Demirović, der am Elfmeterpunkt zum Kopfball hochsteigt. Doch aus dieser Entfernung bringt er das Leder nicht auf den Kasten, sondern verfehlt das Tor um einen Meter.

12. Nach dem Treffer ist der VfB die spielbestimmende Mannschaft und auch die Anhänger peitschen das Team weiter nach vorne. Sie drücken YB nun tief in die eigene Hälfte.

9. Stuttgart ist um eine Antwort bemüht und Demirović hat sie beinahe parat. Er wird von der Hintermannschaft der Gäste eingeladen und kann in den Sechzehner marschieren. Er lässt Benito mit einem Haken neun Meter vor dem Kasten stehen, schlägt nochmal einen Haken und zieht aus kurzer Distanz und halbrechter Position ab. Doch sein satter Schuss landet nur am Außennetz.

8. Nach dem Treffer zeigen die Schweizer eine rührende Geste. Sie halten das Trikot ihres Teamkameraden Meschack Elia hoch, der vor wenigen Tagen auf tragische Weise seinen Sohn verloren hat.

6. Łukasz Łakomy Young Boys Tooor für BSC Young Boys, 0:1 durch Łukasz Łakomy

YB schockt die Schwaben nach sechs Minuten! Im Sechzehner kann Virginius ohne große Bedrängnis das Leder abschirmen und legt den Ball in die zweite Reihe ab. Łakomy hat keinen Gegenspieler bei sich und zieht aus 20 Metern mit der Innenseite ab. Auch Nübel sieht nicht gut aus, denn die Kugel schlägt ohne weitere Berührung etwas zentral ein und der Keeper bleibt auf der Linie stehen. Bei diesem Gegentreffer sieht die komplette Hintermannschaft der Gastgeber alles andere als gut aus.

5. Auf der linken Seite kann sich Mittelstädt mit einer eleganten Drehung schön befreien und hat etwas Platz. Er sieht, dass sich am Sechzehner Demirović lösen kann. Der Angreifer bekommt die Kugel mit dem Rücken zum Tor einen Meter vor dem Strafraum und legt zu Rieder ab, der heute auf seinen Ex-Klub trifft. An der Strafraumkante sucht er das Dribbling, bleibt allerdings hängen.

3. YB macht früh Druck und läuft die Gastgeber hoch an. Das macht es dem VfB in dieser Anfangsphase schwer, sich spielerisch aus der eigenen Hälfte zu befreien.

1. Itten kommt nach 32 Sekunden das erste Mal deutlich zu spät in den Zweikampf mit Vagnogman. Das wäre in jeder anderen Spielminute wohl die erste Gelbe Karte gewesen, aufgrund der kurzen Spielzeit lässt der Unparteiische den Karton aber noch stecken.

1. Die Kugel rollt! Die Gäste aus der Schweiz stoßen an und versuchen es direkt mit einem langen Ball nach vorne. Allerdings sind die Stuttgarter hellwach und fangen die Kugel ab.

1. Spielbeginn

Beide Teams stehen im Spielertunnel bereit und warten darauf, dass der georgische Schiedsrichter, Giorgi Kruashvili, den Weg zum Rasen freigibt. Die Stimmung in Stuttgart ist wie so häufig überragend und die Champions-League-Hymne zündet die Atmosphäre nochmal so richtig an. Für die Schwaben muss heute fast schon ein Sieg her und das spüren auch die Fans. In wenigen Augenblicken kann es losgehen mit der Begegnung zwischen VfB Stuttgart und BSC Young Boys.

Bisher trafen beide Teams erst einmal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander. In der Europa-League-Saison 2010/11 begegneten sich die beiden Mannschaften in der Gruppe H. Im Hinspiel gewannen die Stuttgarter zuhause deutlich mit 3:0 gegen die Schweizer. Das Rückspiel in der Schweizer Hauptstadt entschied YB mit 4:2 zu ihren Gunsten und fügten den Schwaben die einzige Niederlage in der Gruppenphase zu. Für beide Mannschaften war im weiteren Turnierverlauf dann im Achtelfinale Schluss. YB unterlag Zenit St. Petersburg zuhause mit 1:3 und Stuttgart musste sich durch eine 1:4-Auswärtsniederlage aus dem Turnier verabschieden. Heute Abend will der VfB doch noch die Weichen stellen für einen Einzug in die Playoff-Runde und sie gehen als Favorit in dieses Heimspiel.

Bei YB nimmt der Cheftrainer Joël Magnin deutlich mehr Veränderungen in der Startelf vor. Insgesamt fünf Mal rotieren die Schweizer im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Sion am vergangen Wochenende. In der Viererkette starten Camara und Athekame für Lauper und Blum, die erstmal auf der Seitenlinie Platz nehmen. Zudem rücken Imeri und Lakomy für Maleš und Niasse, der am Wochenende einen Platzverweis sah, in die Startformation. Im Angriff steht Itten in der Sturmspitze und verdrängt Ganvoula. Somit wird Young Boys wohl mit einem 4-2-3-1 etwas kompakter agieren wollen.

Bei den Hausherren nimmt Sebastian Hoeneß in der Startformation insgesamt zwei Veränderungen im Vergleich zum 3:2-Heimerfolg vergangenen Freitagabend gegen Union Berlin vor. In der Innenverteidigung startet heute Chabot für den jungen Chase, der vorerst auf der Bank sitzt. Dazu rutscht Vagnogman eine Position weiter zurück und übernimmt als Rechtsverteidiger und Rieder füllt die Lücke in der Offensive. Stergiou, der Freitagabend noch in der Startelf stand, ist heute auch erstmal draußen. Viele werden auch vergeblich nach Nick Woltemade im Kader suchen, doch der Doppeltorschütze gegen Union Berlin ist schlichtweg nicht für die Champions League gemeldet.

Der Berner Sport-Club Young Boys befindet sich weiterhin in einer Formkrise. In der Königsklasse verlor YB in der Ligaphase bisher alle fünf Partien und steht somit mit null Punkten auf dem letzten Rang in der Tabelle. Ein mögliches Weiterkommen für die Schweizer ist zwar noch nicht unmöglich, gleicht bei der aktuellen Form aber eher einem Fußballwunder. Etwas überraschend läuft es allerdings auch in der Liga für den Serienmeister sehr mäßig. In der Schweizer Super League belegen die Young Boys nach bereits 17 Spieltagen nur den neunten Rang, von insgesamt zwölf Teams. Nachdem YB sechs der letzten sieben Meistertitel für sich entscheiden konnten, ist diese Leistung natürlich alles andere als akzeptabel für die erfolgsverwöhnten Schweizer. Somit ist es bisher eine Saison zum Vergessen für die heutigen Gäste, die immerhin gegen Stuttgart einen ersten Erfolg in dieser Champions-League-Saison verbuchen möchten.

Drei Partien verbleiben für den VfB Stuttgart, der es in dieser Champions-League-Saison bisher schwer hat. Trotz guter Auftritte gegen Real Madrid, Sparta Prag und Juventus Turin stehen die Schwaben nur mit vier Punkten aus fünf absolvierten Spielen da. Vor allem die Niederlage gegen Atalanta (0:2) und die deutliche Pleite gegen Roter Stern Belgrad (1:5) saßen tief. Somit stehen die Stuttgarter mit vier Zählern auf Rang 27 und damit außerhalb der Playoff-Ränge. Dennoch ist für den VfB die Königsklasse noch nicht gelaufen. Mit Young Boys Bern und Slovan Bratislava warten zwei machbare Gegner auf die heutigen Gastgeber und mit zwei Siegen könnten die Stuttgarter auf zehn Punkte erhöhen, die normalerweise für das Erreichen der Playoffs reichen sollten. Dafür muss gegen die heutigen Gäste, die aktuell das Schlusslicht der Königsklassentabelle bilden, allerdings ein Erfolg her. Ansonsten rückt ein Weiterkommen für den VfB, der am achten Spieltag noch auf Paris Saint-Germain trifft, in weite Ferne.