Fußball | Bundesliga Nach Pleite in Gladbach: Standard-Frust beim 1. FC Heidenheim Stand: 29.10.2023 16:55 Uhr

Der 1. FC Heidenheim hat 1:2 bei Borussia Mönchengladbach verloren. Erneut kassierte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt dabei Gegentore nach Standards.

"Das kann man manchmal nicht erklären", ärgerte sich Trainer Frank Schmidt. Denn bei der 1:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach hat sich sein 1. FC Heidenheim erneut zwei Gegentore nach Standards gefangen. Wie bereits beim 2:5-Debakel gegen den FC Augsburg in der Vorwoche. Für Heidenheim war es die dritte Niederlage in Folge - inklusive des Testspiels gegen Fürth (0:1). Heidenheim hat damit alle Spiele im Oktober verloren.

Heidenheims schwierige Ursachenforschung

Wie lässt sich die Schwäche beheben? "Schwierig", sagte Schmidt im Interview mit SWR Sport, "weil wir in den letzten Jahren und auch in dieser Saison Standards und vor allen Dingen nach Eckbällen fast nie Gegentore bekommen haben. Und jetzt hat es zweimal hintereinander jeweils zweimal eingeschlagen".

Darum fällt dem Heidenheimer Trainer-Urgestein die Ursachenforschung schwer: "Am Ende sind es 1:1-Duelle. Da möchte man gerne auf dem Platz stehen und helfen. Aber das müssen die Spieler selber machen: Ein bisschen antizipieren und am Ende viel robuster und entschlossener zum Ball gehen. Denn das hat uns heute gefehlt."

Auch Kleindienst genervt

Auch Stürmer Tim Kleindienst war genervt. "Wir fressen die Tore jedes Mal durch Standardsituationen, das ist natürlich bitter. Denn das wirft dich jedes Mal zurück." Auch der Angreifer sieht nicht den einen Grund, warum es aktuell so schiefläuft bei den Standards: "Es fällt halt einfach auf, dass gewisse Fehler, auch wenn sie nur klein sind, deutlich schneller bestraft werden. Damit müssen wir umzugehen lernen."

Heidenheim sinnt auf Revanche im DFB-Pokal

Das Gute ist: Schon am Dienstag haben Schmidt, Kleindienst und Co die Chance zur Revanche. Dann tritt der 1. FC Heidenheim im DFB-Pokal erneut bei Borussia Mönchengladbach an. Dann wollen die Schwaben ins Achtelfinale einziehen (ab 20:45 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de). "Das ist das Ziel", meint Kleindienst. "Hoffentlich können wir es besser machen als heute."

Auch Coach Schmidt hofft auf einen Sieg und nahm auch aus der Niederlage noch etwas Positives mit: "Am besten fangen wir am Dienstag so an, wie wir jeweils in den Halbzeiten aufgehört haben."

Also ist das Glas immer noch halb voll? "Definitiv. Ich wüsste nicht, warum es anders sein soll", so Schmidt. "Sieben Punkte aus neun Spielen ist zu wenig für die Leistungen, die wir gezeigt haben. Wir haben es Woche für Woche gezeigt: Wir haben immer einen Fuß in der Tür und müssen jetzt auch mal durchgehen und Punkte holen."