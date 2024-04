Volleyball | Bundesliga Meister trifft auf Rekordmeister: MTV Stuttgart gegen SSC Schwerin Stand: 11.04.2024 08:53 Uhr

Es ist das Duell der Gigantinnen im Volleyball. Wer holt sich den Titel? Allianz MTV Stuttgart will den Hattrick schaffen, der SSC Schwerin ist Rekordmeister.

Die Gegenwart trifft auf die Vergangenheit. Das aktuell wohl beste Volleyballteam Deutschlands, der Allianz MTV Stuttgart, trifft auf die Rekordmeisterinnen aus Schwerin. Zuletzt gab es diese Final-Paarung in der Saison 2018/2019. Damals gewannen die Schwäbinnen ihre erste deutsche Meisterschaft.

Monique Strubbe, Mittelblockerin bei den Stuttgarterinnen, erwartet eine heiß umkämpfte Finalserie. "Wir hatten in dieser Saison sehr schwere Spiele gegen Schwerin über fünf Sätze. Da haben sie schon gezeigt, was sie drauf haben. Gerade in der Finalserie, wird niemand mit weniger Einsatz reingehen und deswegen denke ich, dass es da auch sehr schwierig wird", sagte Strubbe gegenüber SWR Sport.

Es könnte die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte des MTV Stuttgart werden

In den Endspielen sind die Stuttgarterinnen leicht favorisiert. Die Aufeinandertreffen in der Bundesliga konnten sie diese Spielzeit knapp für sich entscheiden. Allerdings waren es immer sehr enge Spiele. Strubbe freut sich auf das abermalige Kräftemessen. Die 22-Jährige spielt ihre erste Saison in Stuttgart und hat maßgeblichen Anteil daran, dass es die erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte werden könnte. Mit dem DVV-Pokal und dem Supercup hat das Team von Trainer Konstantin Bitter bereits zwei von drei nationalen Titeln gewonnen.

Schritt für Schritt zur Meisterschaft

Auch Allianz-MTV-Trainer Bitter steht vor einer persönlich herausragenden Saison. Er hat den Posten als Cheftrainer übernommen, nachdem Vorgänger Tore Aleksandersen nach einer schweren Krankheit verstorben war.

YouTube-Video von SWR Sport: "Stuttgarts Volleyball-Trainer Tore Aleksandersen ist unheilbar krebskrank | SWR Sport"

Bitter will sich mit seinem Team Schritt für Schritt an die dritte Meisterschaft in Folge heranarbeiten. "Wir wollen den Titel - und wir können es schaffen!"

Wenn wir in drei Spielen Meister werden, unterschreiben wir das alle. Es geht Schritt für Schritt. Wir müssen erst einmal anfangen, ein Spiel nach dem anderen anzugehen, um auf drei Siege zu kommen. Das wird hart und schwierig genug und es ist mir relativ Banane, ob es in drei oder in fünf Spielern passiert. Konstantin Bitter, Trainer MTV Stuttgart

Stuttgart will den Titel Hattrick

Aber auch Coach Bitter weiß: Ein gemütlicher Spaziergang zum Sieg wird es gegen den Rekordmeister aus Mecklenburg-Vorpommern nicht werden. Schwerin hat die Bundesliga-Saison als Tabellenerster abgeschlossen und will sich nun unbedingt selbst zum Meister krönen.

Volleyballfinale SSC Schwerin - MTV Stuttgart Die Final-Playoffs werden im Modus "Best of 5" gespielt. Die Spiele sind wie folgt terminiert: Spiel 1: Samstag, 13.04.2024, 17:10 Uhr, Schwerin vs. Stuttgart, Palmberg Arena Schwerin Spiel 2: Mittwoch, 17.04.2024, 19:00 Uhr, Stuttgart vs. Schwerin, SCHARRena Stuttgart Spiel 3: Samstag, 20.04.2024, 17:10 Uhr, Schwerin vs. Stuttgart, Palmberg Arena Schwerin Mögliches Spiel 4: Mittwoch, 24.04.2024, 20:20 Uhr, Stuttgart vs. Schwerin, SCHARRena Stuttgart Mögliches Spiel 5: Sonntag, 28.04.2024, 17:10 Uhr, Schwerin vs. Stuttgart, Palmberg Arena Schwerin

Das Auftakt-Match der Best-of-Five-Serie wird Stuttgart am Samstag, 13.04., in Schwerin bestritten. Das Team, das zuerst drei Spiele für sich entscheiden kann, wird deutscher Meister.

