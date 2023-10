Fußball | Bundesliga Mainz 05 Benefizspiel: Herzenssache für Stefan Bell Stand: 11.10.2023 18:08 Uhr

Mainz 05 nutzt die Länderspielpause für ein Benefizspiel. Die Einnahmen gehen an sportlich-soziale Angebote im Ahrtal. Verteidiger Stefan Bell liegt das Spiel besonders am Herzen.

Stefan Bell hat eine enge Verbindung zum Ahrtal. Wenige Kilometer von Ahrweiler entfernt in Wehr ist der 05er-Verteidiger aufgewachsen. Die Flutkatastrophe vor zwei Jahren hat ihn mitgenommen. Bell kennt die Situation im Ahrtal sehr gut: Noch immer sind viele Fußballplätze zerstört und der Sport in Vereinen und Schulen beeinträchtigt. Das Benefizspiel in seiner Heimatregion ist für Bell ein Herzensthema: "Es ist ein wichtiger Anlass und die Flut für viele dort noch ein akutes Thema."

Bell kennt die Auswirkungen der Flut

Das Elternhaus von Bells Schwägerin war direkt von der Flut betroffen: "Meine ganze Familie war nach der Flutkatastrophe täglich im Einsatz." Keller und Erdgeschoss wurden überflutet, Bell hat die Auswirkungen der Katastrophe über seine Verwandten unmittelbar mitbekommen.

Viele Sportplätze sind noch nicht wieder aufgebaut, Schulen und Vereine müssen improvisieren. Der Sport im Ahrtal komme laut Bell nur langsam wieder in Fahrt: "Erstmal sind natürlich andere Sachen wichtiger. Aber für den Sport ist es natürlich schade." Vor allem für Kinder und Jugendlich sei es bitter. "Allgemein haben wir den Schwerpunkt zu wenig auf Sport und Bewegung in den Schulen", bedauert Bell. Trotzdem bekomme er mit, wie sehr sich die Vereine und Menschen im Ahrtal gegenseitig unterstützen und glaubt, "dass viele Vereine nicht komplett verschwinden werden, sondern, dass sie da durchkommen."

Mit dem Ahrtal für das Ahrtal

Nicht weit weg vom Nürburgring, in Adenau, treffen die Mainzer auf eine Rhein-Ahr-Auswahl. Dem Verein und Coach Bo Svensson war es wichtig, nicht gegen einen anderen Bundesligisten zu spielen, sondern gegen ein Team aus der Region. Der Tag soll im Zeichen des Ahrtals stehen. Es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um den Zusammenhalt: mit Spielangeboten für Kinder und Jugendliche, Autogrammstunden und weiteren gemeinsamen Aktionen.

Es geht nicht um den sportlichen Wert. Wir wollen auf die Auswirkungen der Flutkatastrophe aufmerksam machen." Stefan Bell - Verteidiger FSV Mainz 05

Bell weiß, dass der sportliche Aspekt nicht im Vordergrund steht: "Es geht nicht um sportliche Inhalte. Es soll ein schönes Event werden. Auch für die Spieler, die gegen uns spielen dürfen."

Für Bell ein besonderes "Heimspiel"

Zehn Kilometer Luftlinie, das ist die Entfernung vom Spielort Adenau zu Bells Heimatort. "Es ist zwar nicht so, dass ein Dreißig-Mann-Fanclub mit Bell Trikots vor Ort sein wird. Aber einige werde ich kennen", freut sich Bell auf die Begegnungen in Adenau.

Von einigen Leuten aus seinem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis weiß Bell bereits, dass sie vorbeikommen. Auch den ein oder anderen Spieler aus der Auswahl der gegnerischen Mannschaft könnte Bell aus seinen Jugendzeiten kennen. Eine besondere Atmosphäre für den Mainzer Abwehrspieler.

Im Adenauer Eifelstadion treffen die 05er mindestens auf ein bekanntes Gesicht. Milan Sasic, der ehemalige Coach der TuS Koblenz, des 1. FC Kaiserlautern und des MSV Duisburg wird die Rhein-Ahr-Auswahl betreuen. Das Eifelstadion war eine der vielen Sportanlagen, die bei der Flutkatastrophe 2021 zerstört wurden.

"Keine Bodyguards und Sicherheitsstreifen"

Die Begegnungen und der Impuls für die Region, das sind die Themen die für Mainz 05 und Stefan Bell im Mittelpunkt stehen. Der Verteidiger ist stolz, dass sich sein Verein für den guten Zweck einsetzt. Das passe auch zu seinem Charakter: "Wir nehmen uns nicht wichtiger als wir sind. Wir sind bodenständig und entspannt."

Wir sind jetzt kein Verein, der da zwanzig Bodyguards dabei hat und fünfzig Meter Sicherheitsstreifen macht." Stefan Bell - Verteidiger FSV Mainz 05

Entspannt und nahbar, so möchte sich der Verein vor Ort präsentierten. Kinder und Jugendliche haben nach dem Spiel die Möglichkeit, mit den Spielern in Kontakt zu treten, Autogramme und Bilder zu bekommen.

Erlös für die Lebenshilfe

Die Einnahmen werden der Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler e.V. zukommen. Mit zwölf Toten im Vereinshaus hatte die Lebenshilfe während der Flutkatastrophe besonders gelitten. Bell hat von der Geschichte mitbekommen: "Die wurden komplett überrrascht und das mitten in der Nacht. Das war absolut tragisch." Mit den Einnahmen aus dem Benefizspiel werden wieder sportliche und soziale Angebote für Menschen mit Behinderung ins Leben gerufen.