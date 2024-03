Fußball | 3. Liga Livan Burcus Traumtor lässt Sandhausen gegen Freiburg jubeln Stand: 01.03.2024 21:00 Uhr

Der SV Sandhausen besiegt in der 3. Liga den SC Freiburg II mit 1:0 (0:0). Spielerisch bleiben beide Teams vieles schuldig. Dafür entschädigt der entscheidende Treffer von Livan Burcu.

Der SV Sandhausen bemühte sich knapp eine Woche nach der 1:2-Niederlage bei Viktoria Köln früh um die Spielkontrolle. Doch die Mannschaft von Trainer Jens Keller tat sich gegen den Tabellenletzten - angereist mit dem Selbstvertrauen von zuletzt zwei Siegen - schwer.

Nach einer halben Stunde stand für beide Teams jeweils nur ein Torschuss auf dem Zettel. Eine echte Torchance war nicht dabei. Im Verlauf der ersten Halbzeit konnten sich die Freiburger etwas steigern, richtig zwingend wurde es aber bis zur Pause nicht mehr.

Von Sandhausen kam in den ersten 45 Minuten viel zu wenig für eine Mannschaft, die sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg macht. Das Publikum quittierte die Darbietung zur Pause mit Pfiffen.

Diekmeier und Otto bringen neuen Schwung bei Sandhausen

Keller reagierte und brachte mit David Otto und Dennis Diekmeier für Markus Pink und Luca Zander zwei frische Kräfte. Die Wechsel zeigten Wirkung, Sandhausen war jetzt deutlich besser im Spiel. In der 48. Minute verpasste Otto das 1:0, als er aus spitzen Winkel an Freiburgs Torhüter Benjamin Uphoff scheiterte.

Die Gäste konzentrierten sich zunehmend auf die Defensive. Bei einem Freiburger Konter bot sich Rechtsverteidiger Pascal Fallmann die bis dahin beste Chance der Partie, doch sein Abschluss strich am langen Pfosten vorbei (69. Minute).

Sandhausen blieb jedoch am Drücker, Diekmeier verpasste die Führung, als sein Kopfball an den linken Pfosten klatschte (73.). Auch bei der nachfolgenden Ecke wurde es gefährlich, Patrick Greil kam am langen Pfosten einen Schritt zu spät. Drei Minuten später war es dann so weit. Livan Burcu wollte von der linken Seite vermeintlich flanken, der Ball schlug aber ebenso sehenswert wie unhaltbar für Uphoff im Winkel ein.

SVS fährt drei Punkte ein

Freiburg wäre beinahe zum schnellen Ausgleich gekommen, doch Innenverteidiger Ifechukwu Ogbus konnte den Ball nach einer Freistoßflanke von Mika Baur nicht kontrollieren (80.). Viel mehr kam vom Sport-Club nicht mehr, der SVS brachte den Arbeitssieg sicher ins Ziel.

Während Sandhausen jetzt 45 Punkte auf dem Konto hat und Anschluss an die Aufstiegsränge hält, steht Freiburg mit 15 Zählern weiter auf dem letzten Platz. Der Sport-Club empfängt am kommenden Spieltag den VfB Lübeck (9.3., 14 Uhr). Einen Tag später gastiert der SVS zum Spitzenspiel beim SSV Ulm (19:30 Uhr)

Sendung am Sa., 2.3.2024 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR