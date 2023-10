Fußball | 2. Bundesliga KSC reagiert auf Rasen-Kritik Stand: 17.10.2023 12:47 Uhr

Der KSC hat eine Lösung für sein Rasen-Problem im Wildpark-Stadion gefunden. Die wird sich jedoch noch eine Weile hinziehen.

Fußball macht beim Karlsruher SC aktuell keinen Spaß. Das hat jedoch nichts mit den zuletzt fünf sieglosen Liga-Spielen in Serie oder Tabellenplatz 14 zu tun. Beim KSC ärgerten sich die Verantwortlichen auch immer wieder über den schlechten Rasen. "Eine Katastrophe", sagte KSC-Trainer Christian Eichner beispielsweise nach dem 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Auch Kritik von Liverpool-Coach Jürgen Klopp

Auch Liverpool-Coach Jürgen Klopp mokierte sich beim 4:2-Sieg seiner Reds zur Eröffnung des neuen Wildparkstadions über die Qualität des Spielfelds: "Es ist keine Raketenwissenschaft, es ist wirklich nicht so schwer einen guten Rasen hinzubekommen." Selbst die städtische Betreibergesellschaft sagte dem Nachrichtenportal "ka-news: "In der Tat ist der Zustand des Stadionrasens derzeit nicht optimal."

Die Betreibergesellschaft machte das Wetter und die Baustelle für die Rasen-Probleme verantwortlich: "Zum einen hat die Witterung, die von extremer Trockenheit im Frühjahr, hin zu Starkregen-Phasen und anschließend hoher Luftfeuchtigkeit reichte, dem Rasen zugesetzt. Zum anderen litt das Grün auch unter der starken Bau-Aktivität und der damit sich ständig verändernden Licht- und Luftverhältnissen. Die Betreibergesellschaft machte jedoch deutlich, dass das Spielfeld jederzeit DFL-Ansprüchen genügt habe.

Das Problem: Solange gebaut wird, ist der städtische Betrieb "Fußballstadion im Wildpark" für die Rasenpflege verantwortlich. Der KSC kann also nicht alleine entscheiden.

Neuer Rasen in der Länderspiel-Pause

Doch nun wollen Stadt und Verein reagieren: Während der Länderspiel-Pause im November (am Samstag, 18.11., spielt die DFB-Elf gegen die Türkei, am Dienstag, 21.11., gegen Österreich) soll der Rasen getauscht werden. Das gab der KSC am Dienstag bekannt. Nach dem Rasentausch und der damit verbundenen Übergabe des Stadion an den pachtenden Verein wird sich Platzwart Marcus Schäfer mit seinem Team um den Rasen des KSC-Stadions kümmern.

"Wir bedanken uns bei der Stadt Karlsruhe für die gemeinsam gefundene Lösung, den Rasen auszutauschen. Wir sehen dies nicht als selbstverständlich an und freuen uns sehr darüber", ließ sich KSC-Geschäftsführer Michael Becker zitieren.