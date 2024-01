Trainingslager in Spanien KSC gewinnt Testspiel gegen Luzern mit 3:1 Stand: 09.01.2024 19:33 Uhr

Im spanischen Estepona bereitet sich der KSC auf die Fortsetzung der Saison der 2. Bundesliga vor. Der Test gegen Luzern verlief erfolgreich.

Ohne den angeschlagenen Routinier und Offensivspieler Lars Stindl hat der Karlsruher SC sein erstes Testspiel im Trainingslager im spanischen Estepona gewonnen. Der Fußball-Zweitligist setzte sich am Dienstag in Andalusien mit 3:1 (1:0) gegen den Schweizer Erstliga-Club FC Luzern durch. Mittelstürmer Budu Siwsiwadse brachte den KSC in der 8. Minute in Führung. Mittelfeld-Talent Luis Dettling (84.) und Angreifer Fabian Schleusener (90.) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung, nachdem Luzern zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen hatte.

Neben Stindl, der bereits beim 4:0-Testspielsieg gegen Drittligist SSV Ulm am Freitag in Karlsruhe gefehlt hatte, musste Trainer Christian Eichner auch auf den angeschlagenen Innenverteidiger Marcel Beifus verzichten. In Estepona bestreitet der KSC am Samstag (14 Uhr) einen weiteren Test gegen den Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Nürnberg. Das Trainingslager endet am Sonntag.