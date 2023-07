Fußball-Bundesliga Hoffenheim angelt sich Schalke-Torjäger Bülter Stand: 06.07.2023 15:23 Uhr

Die TSG Hoffenheim ist auf der Suche nach mehr Offensiv-Power beim FC Schalke 04 fündig geworden. Elf-Tore-Mann Marius Bülter verstärkt den Kraichgauer Sturm.

TSG Hoffenheim hat Stürmer Marius Bülter vom Absteiger Schalke 04 verpflichtet. Der 30-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026, über die Modalitäten des Wechsels vereinbarten die Klubs Stillschweigen. In der vergangenen Saison war Bülter mit elf Treffern bester Schalker Torschütze. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, den Transfer umzusetzen und es mir zu ermöglichen, dass ich mich nun ganz auf den Fußball und eine neue, reizvolle Aufgabe konzentrieren kann", sagte Bülter.

Große Begeisterung bei der TSG Hoffenheim

"Jeder im Club war begeistert von der Idee, Marius zur TSG zu holen", sagte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen und hob Bülters "viele Eigenschaften" hervor, "auf die wir nach einer für uns lehrreichen Saison besonderen Wert legen: Geschwindigkeit, Gier, Mentalität, körperliche Präsenz und Torgefahr." Laut Rosen habe der Angreifer auch "auf eine vertraglich vereinbarte Beteiligung an der Transfersumme verzichtet und damit einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen seines Wechsels geleistet".

ülter war im Juli 2021 vom 1. FC Union Berlin zu Schalke 04 gekommen und erzielte in 69 Pflichtspielen 23 Tore (14 Vorlagen). Damit war der Angreifer nicht nur einer der Erfolgsgaranten für den Aufstieg in der Spielzeit 2021/22 in der abgelaufenen Saison maßgeblich an der starken Rückrunde der Gelsenkirchener beteiligt.